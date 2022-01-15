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習近平談中國數位經濟快而不優 要加強關鍵技術攻關

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
習近平。（新華社）
習近平。（新華社）

新華網報導，中國共產黨中央委員會機關刊《求是》雜誌明（16）日將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平文章《不斷做強做優做大我國數字經濟》。習近平在文章中指出，中國數字經濟（數位經濟）出現了不健康、不規範的苗頭和趨勢，必須堅決糾正和治理。

習近平強調，中國數字經濟大而不強、快而不優，要加強關鍵核心技術攻關。

文章指出，大陸中央高度重視發展數字經濟，將其上升為國家戰略，從國家層面部署推動數字經濟發展。但跟世界數字經濟大國、強國相比，大陸數字經濟「大而不強、快而不優」。習近平還指，數字經濟在快速發展中也出現了一些不健康、不規範的苗頭和趨勢，這些問題違反法律法規、對國家經濟金融安全構成威脅，必須堅決糾正和治理。

習近平表示，面向未來，要統籌國內國際兩個大局、發展安全兩件大事，充分發揮海量數據和豐富應用場景優勢，促進數字技術和實體經濟深度融合，賦能傳統產業轉型升級，催生新產業新業態新模式，不斷做強做優做大數字經濟。

習近平在文章中指出，要加強關鍵核心技術攻關，加快新型基礎設施建設，推動數字經濟和實體經濟融合發展，推進重點領域數字產業發展，規范數字經濟發展，完善數字經濟治理體系，積極參與數字經濟國際合作。

中國共產黨中央委員會機關刊《求是》雜誌明（16）日將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平文章《不斷做強做優做大我國數字經濟》。習近平指出，中國數字經濟（數位經濟）出現了不健康、不規範的苗頭和趨勢，必須堅決糾正和治新華網截圖截圖
中國共產黨中央委員會機關刊《求是》雜誌明（16）日將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平文章《不斷做強做優做大我國數字經濟》。習近平指出，中國數字經濟（數位經濟）出現了不健康、不規範的苗頭和趨勢，必須堅決糾正和治新華網截圖截圖

實體經濟 習近平 共產黨

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