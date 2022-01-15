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防依賴中國 美參議院擬規定國防部2026年前禁購陸稀土

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
據路透消息，美參議院14日將提出一項跨黨派支持的法案，該法案將在2026年之前強制禁止國防業務承包商購買中國稀土。路透。
據路透消息，美參議院14日將提出一項跨黨派支持的法案，該法案將在2026年之前強制禁止國防業務承包商購買中國稀土。路透。

據路透報導，美國參議院14日將提出一項跨黨派支持的法案，將在2026年前禁止美國國防業務承包商購買中國大陸的稀土，並利用國防部來建立戰略礦物物資常備庫存。

這份法案名稱為「2022年恢復重要能源及本土稀土安全庫存法案」(Restoring Essential Energy and Security Holdings Onshore for Rare Earths Act of 2022)，將立法要求美國國防部設立稀土的常駐庫存。中國大陸曾於2010年暫停對日本出口稀土，且隱約威脅可能停止對美國出口稀土。

這項法案是由共和黨參議員科頓（Tom Cotton）、民主黨參議員凱利（Mark Kelly）提出，是美國為了遏止中國近乎掌控稀土行業的最新法案。該法案基本上利用國防部對戰鬥機、導彈以及其他武器所做的數以十億美元計的採購活動，藉以要求承包商停止仰賴中國大陸，並進一步延伸至支持恢復美國稀土生產。

科頓表示，「終止美國對中國稀土的開採及加工的仰賴，對於建立美國國防及科技部門至為重要。」他形容，中國大陸逐漸成為全球稀土的領導者，「是美國以往政策所造成」，並稱新政策將會降低中國的宰制力。

不過為了建立庫存，美國防部將有部分向中國採購，參議院幕僚希望這個矛盾狀況能隨著時間而緩解。此外，稀土生產在美國日益不受歡迎的原因在於，其生產過程可能會造成嚴重汙染。

發起人預計，提案可能在今年晚些時候納入國防部的撥款法案，但這項提案並未對美國剛興起的稀土行業直接給予支持。提案要求國防承包商在四年內停止使用大陸稀土，只有在十分稀缺的情況下才允許豁免。國防承包商將需要立即說明其使用的礦物來源。科頓表示，這些要求「應該會鼓勵更多的國內（稀土）開發」。

事實上，美國目前只有一處稀土礦，位於加州芒廷帕斯（Mountain Pass），過去能滿足全球一半以上的稀土需求，但由於美國目前沒有處理稀土礦物的能力，這僅存且唯一的稀土礦每年開採出的礦石也要先運到中國大陸，提煉成化合物和產品後再回銷美國。

稀土 美國

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