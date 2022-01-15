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香港預計下周起 為5至11歲孩童接種新冠疫苗
據香港電台報導，香港公務員事務局局長聶德權表示，港府計劃下周在社區疫苗接種中心及私人診所，開放讓5至11歲孩童接種科興疫苗。港府也預計農曆春節後將開放一所疫苗接種中心，專門為5至11歲孩童接種復必泰（BNT）疫苗。
聶德權15日上午在某電台節目中表示，由於孩童接種BNT疫苗劑量僅需成人的三分一，需要由藥劑師來處理，設立專門為孩童接種疫苗的中心會是較穩妥的做法。
聶德權稱，香港5至11歲人口約有40萬，一處孩童BNT接種點並不夠，希望港島、九龍、新界都能有接種點，部分接種BNT，部分會接種科興。孩童可以到三處社區接種中心及約1,000家私人診所接種科興疫苗，港府也會與教育局及校方商討，在農曆年後推進科興疫苗的接種工作。
大陸去年中就批准科興新冠疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上。大陸國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華在上周六疫情防控記者會上表示，截至本月7日，中國大陸3至17歲人群接種新冠疫苗已達4億7,277.4萬劑次。
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