港財政司長：2021年香港經濟成長率可望達6.4%

香港財政司司長陳茂波今日在香港中華總商會主辦的論壇上表示，2021年香港的經濟增長率可望達到6.4%，但是2022年香港經濟復甦的的廣度、深度和速度仍然充滿不確定性。

據港媒星島日報報導，陳茂波表示，香港過去一年的復甦動力一直維持強韌，去年首3季合計經濟年增率大幅增長7%，逆轉2019及2020連續兩年的經濟衰退。

陳茂波並指，去年10月、11月香港的出口和零售表現理想，估計第四季經濟會有穩健的按年增長，2021年全年合計的增長可望達到6.4%。勞工市場情況也有明顯改善，經季節性調整的失業率顯著下跌，從去年年初7.2%降至4.1%。

陳茂波表示，防疫抗疫是今年最重要的工作，受新冠Omicron病毒株影響，香港的疫情近期出現變化，港府上周收緊多項社交距離措施，爭取在最短時間內切斷傳播鏈。

他強調，如果能成功讓香港疫情穩定，外圍環境沒有顯著惡化，香港經濟在2022年應會處在增長的階段，但復甦的廣度、深度和速度現在仍然充滿不確定性。而近期收緊了防疫措施，難免對香港的飲食、零售及其他服務行業增添一定壓力。

對於短期的壓力與挑戰，陳茂波呼籲，香港大眾努力配合政府的防疫抗疫措施，盡快接種疫苗和加強劑，在整個社會中構築起大型保護屏障，盡量緩減病毒傳播的速度。