王毅：遭遇挫折 但中歐穩定發展這一政策不會變

「這是遲來的正義，還是道德綁架的輿論暴走？」發生於2016年的中國在日留學生命案——江歌案——赴日留學的江歌與劉鑫，被另一名中國學生陳世峰跟蹤騷擾，陳恐嚇脅迫劉鑫與其感情復合未果，卻持刀殺害了無辜的江歌。全案在2017年日本宣判，兇手陳世峰判刑20年，但卻在中國掀起另一個輿論風暴：倖存者劉鑫是否「害死了江歌」？案發後劉鑫更因此與江歌的母親江秋蓮針鋒相對、彼此對質互罵，江母在中國將劉鑫告上法庭，認為劉鑫對江歌的死應該付出責任，於是這起在日本早已結案的刑事案件，在中國則演變成另一樁「生命權糾紛」的民事訴訟。

2022-01-14 09:33