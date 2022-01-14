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王毅：遭遇挫折 但中歐穩定發展這一政策不會變
大陸國務委員兼外長王毅與法國總統外事顧問博納，13日在江蘇無錫共同主持第22次中法戰略對話。王毅強調，中歐關係穩定發展符合歐洲根本和長遠利益。無論中歐關係處於順境，還是遭遇挫折，這一政策不會改變，希望歐方繼續堅持積極務實對華政策。
據大陸外交部網站消息，博納則表示，歐洲將繼續堅持戰略自主，歐中不應對立，更不應對抗，而應進一步增進互信、推進合作，繼續做高標準的合作夥伴。法方理解涉台問題的重要性和敏感性，將恪守一個中國原則。
大陸外交部指出，雙方對中法全方位合作成果表示滿意，一致同意繼續推進航空、航太、農食產品、核能、三方市場、綠色、數字等各領域合作，探討大數據、雲計算等新興領域合作。雙方同意梳理合作專案清單，逐一落實雙方共同倡議和合作項目。
博納表示，法方主張堅持奧林匹克精神，反對體育政治化，法國運動員期待參加北京冬奧會。王毅表示中方將為法方參賽提供便利。
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