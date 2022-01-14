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王毅：遭遇挫折 但中歐穩定發展這一政策不會變

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅與法國總統外事顧問博納在江蘇無錫共同主持第22次中法戰略對話。（取自大陸外交部網站）
大陸國務委員兼外長王毅與法國總統外事顧問博納在江蘇無錫共同主持第22次中法戰略對話。（取自大陸外交部網站）

大陸國務委員兼外長王毅法國總統外事顧問博納，13日在江蘇無錫共同主持第22次中法戰略對話。王毅強調，中歐關係穩定發展符合歐洲根本和長遠利益。無論中歐關係處於順境，還是遭遇挫折，這一政策不會改變，希望歐方繼續堅持積極務實對華政策。

據大陸外交部網站消息，博納則表示，歐洲將繼續堅持戰略自主，歐中不應對立，更不應對抗，而應進一步增進互信、推進合作，繼續做高標準的合作夥伴。法方理解涉台問題的重要性和敏感性，將恪守一個中國原則。

大陸外交部指出，雙方對中法全方位合作成果表示滿意，一致同意繼續推進航空、航太、農食產品、核能、三方市場、綠色、數字等各領域合作，探討大數據、雲計算等新興領域合作。雙方同意梳理合作專案清單，逐一落實雙方共同倡議和合作項目。

博納表示，法方主張堅持奧林匹克精神，反對體育政治化，法國運動員期待參加北京冬奧會。王毅表示中方將為法方參賽提供便利。

王毅 法國 外交部

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