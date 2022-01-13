英前高官承認禁華為設備是迫於美國壓力 陸外交部回應

英國前商務大臣凱布爾日前稱，英國政府禁止華為5G設備和服務的決定「與國家安全無關」，而是迫於美國壓力。對此，大陸外交部13日批評「這再次印證了所謂國家安全、5G技術風險的理由，不過是美國用來打壓中國高科技企業的幌子。」並強調美國的「霸凌行徑」必將遭到抵制和反對。

凱布爾表示，英國政府禁止華為5G設備和服務的決定「與國家安全無關」，而是迫於美國壓力，是因為「美國告訴我們應該這麼做」，在凱布爾擔任大臣期間，情報和安全部門曾多次保證，使用華為服務不會帶來任何風險。

對此，大陸外交部發言人汪文斌於13日的例行記者會上表示，「這再次印證了所謂國家安全、5G技術風險的理由，不過是美國用來打壓中國高科技企業的幌子。」

他指出，「美方推出的『清潔網路』是『脅迫外交』的代名詞，從東芝、阿爾斯通到華為，再到三星、台積電，美國『脅迫外交』的受害者遍布世界各地，美國的霸凌行徑必將遭到國際社會越來越廣泛的抵制和反對。」