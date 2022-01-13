快訊

立陶宛近6成民意不支持目前對中政策 外長：從沒變過

確診聯邦銀行員足跡又多3處 竹縣路易莎、麵包店急清消

英前高官承認禁華為設備是迫於美國壓力 陸外交部回應

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
英國前商務大臣凱布爾稱英國政府禁止華為5G設備和服務是迫於美國壓力，大陸外交部13日強調，美國的「霸凌行徑」必將遭到抵制和反對」。（圖／取自大陸外交部網站）
英國前商務大臣凱布爾稱英國政府禁止華為5G設備和服務是迫於美國壓力，大陸外交部13日強調，美國的「霸凌行徑」必將遭到抵制和反對」。（圖／取自大陸外交部網站）

英國前商務大臣凱布爾日前稱，英國政府禁止華為5G設備和服務的決定「與國家安全無關」，而是迫於美國壓力。對此，大陸外交部13日批評「這再次印證了所謂國家安全、5G技術風險的理由，不過是美國用來打壓中國高科技企業的幌子。」並強調美國的「霸凌行徑」必將遭到抵制和反對。

凱布爾表示，英國政府禁止華為5G設備和服務的決定「與國家安全無關」，而是迫於美國壓力，是因為「美國告訴我們應該這麼做」，在凱布爾擔任大臣期間，情報和安全部門曾多次保證，使用華為服務不會帶來任何風險。

對此，大陸外交部發言人汪文斌於13日的例行記者會上表示，「這再次印證了所謂國家安全、5G技術風險的理由，不過是美國用來打壓中國高科技企業的幌子。」

他指出，「美方推出的『清潔網路』是『脅迫外交』的代名詞，從東芝、阿爾斯通到華為，再到三星、台積電，美國『脅迫外交』的受害者遍布世界各地，美國的霸凌行徑必將遭到國際社會越來越廣泛的抵制和反對。」

英國

延伸閱讀

需要戴N95口罩嗎？小心買到假貨！QA一次掌握

相關新聞

參與《我們同唱一首歌》是否觸法？ 陸委會不說清

陸委會昨日表示，《我們同唱一首歌》是大陸對台統戰歌曲，針對參與該首歌的台灣藝人是否觸犯兩岸條例第33條之1？陸委會發言人...

抵制、參與北京冬奧？ 陸委會：跨部會因應小組決定

陸委會發言人邱垂正今日表示，行政院針對我國參加北京冬奧一事已成立跨部會因應小組，政府將綜合國際情勢、陸方疫情動態、我方選...

台灣學者遭點名違反「港版國安法」 陸委會：無法適用

親共港媒《大公報》點名中研院學者吳叡人違反「港版國安法」，指控其鼓吹港獨，涉嫌顛覆政體。對於「港版國安法」延伸到台灣民眾...

公安部前副部長孫力軍 涉操縱證券市場、非法持有槍支

據央視新聞報導，去4月落馬的大陸公安部前副部長孫力軍，近日已被吉林省長春市人民檢察院向長春市中級人民法院提起公訴。孫力軍...

吳玉山：海陸強權競逐 台灣與烏克蘭是碰撞點

中研院院士吳玉山今天表示，當前世界局勢由以美國為代表的海上強權與以中俄為代表的陸上強權相互競逐，當中碰撞激烈之處，就是烏...

中東6國外長接連訪中 中國官媒：外交突圍

面對美國頻打新疆人權問題，中國正積極拉攏中東國家，一周內有六個中東外長接連訪問中國。具有官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。