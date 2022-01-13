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台灣學者遭點名違反「港版國安法」 陸委會：無法適用

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
學者吳叡人曾聲援香港。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
學者吳叡人曾聲援香港。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

親共港媒《大公報》點名中研院學者吳叡人違反「港版國安法」，指控其鼓吹港獨，涉嫌顛覆政體。對於「港版國安法」延伸到台灣民眾以及在台發表的文章，陸委會發言人邱垂正表示，我國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是香港，「港版國安法」無法適用在民主法治的台灣社會，更遑論延伸到我國人。

邱垂正今日在例行記者會上聲援吳叡人。他說，吳叡人是一位具有前瞻視野、歷史縱深的學者，對公民社會有高度的人道關懷，是普世價值的捍衛者與實踐者，也非常關心香港的民主自由。

邱垂正表示，親共港媒的大放厥詞、恐嚇威脅，以「港版國安法」對學者亂扣帽子，只是讓「港版國安法」臭名遠播，也讓世人更加知道中共本質。

邱垂正指出，台灣社會極度不認同親共港媒的囂張言論。我方在這裡嚴正譴責，台灣與世界主要民主國家一樣，捍衛學術自由；政府絕對會堅定捍衛國人的自由與安全，保衛台灣的自由與民主，不可覬覦、不可侵犯。

《大公報》指出，去年「人權新聞獎」中多個獲獎作品涉及抹黑警隊及中央政府，點名中研院台灣史研究所副研究員吳叡人的評論竟獲頒優異獎；大公報甚至找來2名法律專家指出，吳叡人的評論違反香港國安法「分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」或「煽動意圖罪」等。

中研院發表聲明指出，對於香港媒體指稱吳叡人的言論違反「港版國安法」，院方表示無法認同，並呼籲全體學界人士共同維護民主政治基本人權。

港版國安法 香港 邱垂正

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