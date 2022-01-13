抵制、參與北京冬奧？ 陸委會：跨部會因應小組決定
陸委會發言人邱垂正今日表示，行政院針對我國參加北京冬奧一事已成立跨部會因應小組，政府將綜合國際情勢、陸方疫情動態、我方選手權益、國家利益等因素，採取妥適因應作為。
邱垂正被問及我方是否會抵制北京冬奧時做出上述回應。他說，政府尊重國內外表達對於參與北京冬奧的各項意見。我國會採取綜合評估國際情勢、我選手權益與國家權利等因素，做出妥善作為與決定。
他又指出，近年來中共壓迫新疆維吾爾族的信仰與自由，遭到國際社會的關切與批評，呼籲北京當局真誠面對內部治理問題。
對於陸委會近日出版新的文宣，再度強調「八字箴言」，即「和平、對等、民主、對話」，邱垂正解釋，「和平」是對岸要放棄對台武力威脅；「對等」是雙方互不否認彼此存在的事實；「民主」是台灣的前途由2300萬人決定；「對話」是雙方能不設任何前題坐下來談。
邱垂正指出，這是兩岸關係良性互動的關鍵，政府的兩岸政策也獲得國際社會與國內民意的肯定。
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