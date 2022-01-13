參與《我們同唱一首歌》是否觸法？ 陸委會不說清

陸委會昨日表示，《我們同唱一首歌》是大陸對台統戰歌曲，針對參與該首歌的台灣藝人是否觸犯兩岸條例第33條之1？陸委會發言人邱垂正今日回應，部分國人參與是否妥當，台灣自有公評；演藝人員與業者與陸方進行合作，兩岸條例有相關規範，赴陸就業、生活應遵守台灣法令規定。

《我們同唱一首歌》是由歌手周杰倫老搭檔方文山作詞，台灣歌手有蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農參與。

針對進一步詢問參與製作、演唱這首的歌台灣人，是否觸法，邱垂正作上述表示。

邱垂正說，台海之聲、看台海是中共中宣部領導的中央廣播電視總台的官方廣播局網路媒體平台，專責對台進行統戰宣傳任務。其所製作的《我們同唱一首歌》是中共刻意以流行音樂包裝，再由國台辦進一步詮釋的對台統戰文宣，政治意圖十分明顯。

邱垂正表示，中共慣用兩岸歷史文化淵源，刻意操作兩岸同屬「一中」的政治框架，將單純的藝文創作作為其意識形態政治工具的宣傳。對於我們同唱一首歌此等統戰歌曲背後的政治宣傳意圖，台灣民眾早已心知肚明。

邱垂正並稱，「部分國人參與此一製作行為是否妥當，相信台灣社會自有公評。」

邱垂正說，要提醒台灣演藝人員與業者，如果赴中國大陸發展，應該審慎評估陸方影視環境的相關風險，並考量台灣的社會觀感，不宜配合中共政治立場，促其對台進行統戰宣傳。與陸方進行合作行為，兩岸條例已有相關規範，再次提醒國人赴陸就業生活應遵守台灣法令規定，避免從事影響國家安全與利益的行為。

兩岸條例第33條之1規定，「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得為下列行為：一、與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構） 、團體為任何形式之合作行為。二、與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及政治性內容之合作行為。」

不過這條規定給予主管機關極大裁量空間，隨著兩岸關係變化、政黨輪替有不同解釋空間，讓國人陷入無所適從的窘境。