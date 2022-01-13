公安部前副部長孫力軍 涉操縱證券市場、非法持有槍支

據央視新聞報導，去4月落馬的大陸公安部前副部長孫力軍，近日已被吉林省長春市人民檢察院向長春市中級人民法院提起公訴。孫力軍被控罪嫌包括：受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍支罪。

報導稱，孫力軍涉嫌受賄、操縱證券市場、非法持有槍支案，由大陸國家監察委員會、吉林省長春市公安局分別調查、偵查終結，經最高人民檢察院指定，由吉林省長春市人民檢察院審查起訴。

央視新聞指出，大陸檢察機關起訴指控孫力軍從擔任上海市衛生局外事處副處長開始，即利用職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；操縱證券市場，情節特別嚴重；違反槍支管理規定，非法持有槍支，情節嚴重，應當以受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍支罪追究其刑事責任。

中共中央紀委國家監委13日也預告，中央電視台將於本月15日推出五集反腐電視專題片《零容忍》，其中將有孫力軍「出鏡懺悔」的內容。

在預告中，孫力軍對著鏡頭說，「沒想到自己成了一個法治建設或者公平正義的破壞者」。

中共中央紀委國家監委去年9月30日宣布對孫力軍嚴重違紀違法問題進行立案審查調查時曾形容，孫力軍「政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲，妄議黨中央大政方針，製造散布政治謠言」。

中共中央紀委國家監委還指控孫力軍，「在黨內大搞團團夥夥、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團，成夥作勢控制要害部門，嚴重破壞黨的團結統一，嚴重危害政治安全」。

孫立軍並被控私藏私放大量涉密材料，長期搞迷信活動；使用公安偵查手段對抗組織審查；大肆賣官鬻爵、安插親信、布局人事；長期沈溺於各種奢靡服務，大搞權色、錢色交易；極度貪婪，大肆進行權錢交易，非法收受巨額財物。