中共廿大前持續高壓反腐 落馬貪官將「出鏡懺悔」

今秋廿大前，中共中央持續高壓反腐。中共中央紀委國家監委13日預告，中央電視台將於本月15日推出五集反腐電視專題片《零容忍》，早前落馬的大陸公安部前副部長孫力軍、貴州省政協前主席王富玉、杭州市委前書記周江勇等早前落馬的「老虎」，都將「出鏡懺悔」。

新華社報導，「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的十九屆六中全會精神專題研討班」11日在中共中央黨校開班。中共中央總書記習近平在開班式上發表講話時，也談到反腐議題。

習近平在被稱為「新年第一課」的研討班上表示，「現在，反腐敗鬥爭取得了壓倒性勝利並全面鞏固，但全黨同志要永葆自我革命精神，增強全面從嚴治黨永遠在路上的政治自覺，決不能滋生已經嚴到位的厭倦情緒」。

他強調，「黨風廉政建設和反腐敗鬥爭永遠在路上，一刻也不能放鬆，要以『抓鐵有痕、踏石留印』的堅韌和執著，繼續打好黨風廉政建設和反腐敗鬥爭這場攻堅戰、持久戰。不論誰在黨紀國法上出問題，黨紀國法決不饒恕」。

中央紀委國家監委稱，由中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台聯合攝製的五集電視專題片「零容忍」，「展現了以習近平同志為核心的黨中央把握和運用黨的百年奮鬥歷史經驗，堅持自我革命，堅持全面從嚴治黨戰略方針，一刻不停推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，系統施治、標本兼治，不斷實現一體推進不敢腐、不能腐、不想腐戰略目標，全面從嚴治黨的政治引領和政治保障作用充分發揮」。

在預告中，大陸公安部前副部長孫力軍對著鏡頭說，「沒想到自己成了一個法治建設或者公平正義的破壞者」。

貴州省政協前主席王富玉則表示，「我瘋狂的貪欲登峰造極，但我不知道要錢為了什麼」；杭州市委前書記周江勇則在鏡頭前懺悔，「在這麼重要的一個城市主政，現在犯下了嚴重的錯誤和罪行，痛悔不已」。

《零容忍》專題片共分五集，分別為「不負十四億」、「打虎拍蠅」、「懲前毖後」、「系統施治」、「永遠在路上」，共選取16個案例，採訪紀檢監察幹部、有關審查調查對象及涉案人員、幹部群眾140多人，「生動講述全面從嚴治黨、推進反腐敗鬥爭的故事」。