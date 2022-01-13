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陸海協會前副會長：今年解放軍會出動更多機艦巡邏台海

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為多次侵擾我空域的解放軍殲-16機同型機。（取自國防部網站）
圖為多次侵擾我空域的解放軍殲-16機同型機。（取自國防部網站）

大陸海協會前副會長、全國台灣研究會副會長王在希指出，2022年台灣形勢可能會更加嚴峻複雜。他預期，今年兩岸關係持續緊張的狀態不會改變，為震懾台獨解放軍會出動更多飛機、艦艇到台海巡邏，共軍和台軍在台海地區近距離接觸將會增多。

我國防部統計，去年大陸解放軍軍機侵擾台灣空域過940架次，是2019、2020年度總和的2倍。大陸國防部發言人譚克非在去年底的記者會中更稱，解放軍出動飛機架次比起民進黨當局炒作的數量「只多不少」。

根據國防部發布的即時軍事動態，今年元旦以來，解放軍軍機侵擾我空域累計至少已37架次。

王在希在接受大陸網路媒體《觀察者網》專訪時表示，2022年台海形勢可能會更加嚴峻複雜，中共和民進黨當局之間的鬥爭可能會更加尖銳、更加激烈。

他並提出今年台海形勢將有「四個不會改變」：

一、美國「以台制華」的策略不會改變。美國認為未來五、六年如果不能有效遏制住中國，今後就遏制不住了。所以今年會進一步打「台灣牌」；

二、民進黨當局「依美謀獨」的企圖不會改變。「台獨」分裂勢力認為未來五、六年是實現「台獨」目標的關鍵期，越往後大陸發展強大了，趕上或者超越美國了，「台獨」就搞不成了。所以新的一年，民進黨當局有可能加速「台獨」步伐；

三、兩岸關係持續緊張的狀態不會改變。美台加緊勾連使得兩岸關係出現惡性循環，為震懾「台獨」，大陸解放軍會出動更多的飛機、艦艇到台海巡邏，這樣和台軍以及美軍在台海地區的近距離接觸也會增多，風險增大。

四、大陸捍衛國家主權和領土完整的決心不會改變。

王在希強調，解決台灣問題、實現祖國統一是中國共產黨矢誌不渝的歷史任務，也是大陸最大的民意，「在這個問題上我們無法退讓」。

他說，「我們希望有一個祥和的台海形勢，但我們也不怕緊張。越是在看起來危機四伏的時候，我們越要保持清醒頭腦，保持戰略定力，沈著應對各種風險，堅信時和勢在大陸一邊。」

台海 台獨 解放軍

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