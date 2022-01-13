王在希：未來5年是解決台灣問題關鍵期 將提對台新論述

繼大陸海協會副會長孫亞夫之後，海協會前副會長、大陸全國台灣研究會副會長王在希也表示，未來五年是解決台灣問題最為關鍵的時期。相信中共廿大政治報告會在堅持過去對台大政方針和基本政策的同時，針對台海形勢的最新變化和對台工作的目標任務，提出新的重要論述。

大陸網路媒體《觀察者網》13日刊登王在希的專訪。王在希說，定於今年下半年召開的中共廿大，不僅在大陸、在兩岸，在國際社會也是大家高度關注的一件大事。關於台灣問題也肯定是廿大報告重要內容之一。

王在希表示，十八大以來，中共中央總書記習近平就對台工作提出了一系列重要理念、重大政策主張，形成了新時代中共解決台灣問題的總體方略。

他表示，未來五年，是中國發展強大過程中最關鍵的五年，同時解決台灣問題、實現祖國統一也進入了一個最為關鍵的時期。相信廿大政治報告會在堅持過去對台大政方針和基本政策的同時，針對台海形勢的最新變化和對台工作的目標任務，提出新的重要論述。

大陸海協會副會長孫亞夫日前接受大陸媒體專訪時就曾表示，2022年台海形勢主要是兩岸關係會出現一些新的變化，中共要開廿大了，廿大會提出未來五年對台工作的指導思想，做出新的決策部署，也有可能會提出一些新的主張，這會對推動對台工作、台海形勢產生積極影響。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日在例行記者會中回答相關問題時表示，今年是中國大陸進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要一年。中共將召開廿大，「這是黨和國家政治生活中的一件大事」。

朱鳳蓮說，「我們將深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，堅決粉碎『台獨』分裂圖謀，堅決反對外部勢力干涉，繼續推動兩岸關係和平發展、融合發展，紮實推進祖國統一進程，努力為全面建設社會主義現代化國家、實現第二個百年奮鬥目標營造有利台海環境，以優異成績迎接黨的廿大勝利召開。」