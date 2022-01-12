中紀委發文談反腐 以雷霆之勢清除害群之馬

就推進政法系統反腐，大陸中央紀委國家監委（中紀委）網站12日發文，點名前公安部副部長孫力軍、前上海副市長龔道安、前河南省委常委甘榮坤等案，強調要以雷霆之勢，清除害群之馬，並指官員退休，也不意味著「安全著陸」，要持續加大辦案力度，築牢「防火牆」。

中紀委文章指出，2021年，反腐關鍵詞是「清除政法隊伍害群之馬」。文章首先提到1月11日，中紀委網站也甫發布訊息，山東省公安廳刑事偵查總隊原總隊長（刑事偵查局原局長）田在謀被開除黨籍。

文章強調，堅決整治政法戰線違紀違法問題，努力讓人民群眾在每一件司法案件中感受到公平正義，是十九屆中央紀委五次全會上提出的明確要求。

在此之下，文章列舉2021年以來，中央政法領域反腐力度不斷加大，包括前河南省委常委、政法委書記甘榮坤，前公安部黨委委員、副部長孫力軍，前山西省副省長、公安廳廳長劉新雲，前上海市副市長、公安局局長龔道安等省部級幹部在內的多名政法系統領導幹部被處分，強調在密集節奏和雷霆力度的背後，是「以零容忍態度懲治司法腐敗、守護司法公正的堅定決心。」

文章並指出，在高壓下，主動投案成為不少違紀違法幹部的選擇，譬如前青海省人民檢察院檢察長蒙永山、前山東省委政法委副書記惠從冰、前內蒙古自治區高級人民法院副院長金柱等。

中紀委文章稱，從職務身份看，「一把手」佔比高，反映「關鍵少數」因掌握司法執法重要權力容易導致腐敗；另一方面，一些退休幹部也落馬，如前江蘇省公安廳副廳長陳逸中退休3年後被查、前廣東省公安廳經偵局政委龍水波退休9年後被查，退休也不意味著「安全著陸」。

文章抨擊，幹部違紀違法，主要包括執法辦案暗藏權錢交易，大搞關係案、人情案、金錢案等情形；中紀委強調，要落實中央紀委五次全會部署，堅決清除政法隊伍的害群之馬，重點查處政治問題與經濟問題交織、對黨不忠誠不老實的「兩面人」，充當黑惡勢力「保護傘」和執法司法腐敗等典型違紀違法問題。同時，持續加大辦案力度，築牢防治司法腐敗的「防火牆」。