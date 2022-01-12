北京大學：若採美英防疫 每日或增數十萬例釀巨大災難

美國政治風險諮詢公司歐亞集團日前發布2022年世界十大風險預測報告，將「中國新冠清零防疫策略可能失敗」列為十大風險之首，大陸官媒新華社刊文回批，指這一預測毫無科學依據，完全是充滿政治偏見的荒謬臆測。

新華社文章指，中國當前實施的動態清零策略，不等於追求零感染，而是出現本土病例時所採取綜合防控措施的一種集成，其內涵包括及時主動發現傳染源、發現病例時快速採取公共衛生和社會干預措施、有效救治等。

文章並指，2021年11月在《中國疾病預防控制中心週報（英文）》上發表的一項研究中，北京大學團隊評估了美國、英國、西班牙、法國和以色列2021年8月疫情數據後認為，假如中國採取與這些國家類似策略，放棄入境隔離、非藥物社區干預等措施，可能導致每天新增確診數十萬例、新增重症超過1萬例，這將「對醫療體系造成毀滅性影響，並在（大陸）國內造成巨大災難」。

文章說，歐亞集團預測的依據是，高傳染性的Omicron毒株出現後，疫情可能流感化，嚴格的防疫政策反而可能導致免疫水平較低，但這一依據背後邏輯荒唐，科學上也不靠譜（可靠），在獲得足夠科學證據之前低估新冠病毒的威力與危害，可能帶來巨大風險。

文章稱，首先，Omicron不是大號流感，世界衛生組織總幹事譚德塞已多次對所謂Omicron毒株造成的症狀較為溫和的說法表示擔心，強調這種觀念是危險的。其次，Omicron顯示出免疫逃逸特徵，一些接種過疫苗或感染過新冠病毒其他毒株的人，其體內抗體對Omicron免疫效果都有所降低。

文章認為，前期防控成果讓中國在抵禦Omicron毒株時處於更有利位置。不難看出，所謂中國防疫政策風險論，基於對新冠病毒變異不切實際的樂觀想像，又充斥著對中國防疫政策的惡意歪曲。

2022年全球抗疫的最大風險何在？文章稱，過去兩年全球疫情走勢已表明，若無法有效控制新冠病毒傳播範圍，病毒將持續變異。疫情仍在迅速蔓延之際，美國等西方國家執行所謂與病毒共存策略，已將風險變為危險，變為難以承受的現實危機，為此付出沉重代價。可見某些國家曲解與病毒共存，在疫情尚未實質性好轉時不負責任「躺平」，才是全球抗疫面臨的最大風險。