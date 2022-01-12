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台10億美元用於立陶宛合資項目 陸外交部：竹籃打水
針對台灣計劃設立10億美元的基金，用於與立陶宛開展合資項目，中國大陸外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上回應稱，堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨；又稱，台灣當局試圖依靠「金錢外交」，擴大「台獨」活動空間，注定是竹籃打水一場空，只會以失敗告終。
據澎湃新聞，針對美國財政部以破壞民主為由，宣布對尼加拉瓜防長等6名尼國官員實施經濟制裁，對與尼政府相關的116名人員實施簽證限制，汪文斌回應表示，中方堅定支持尼加拉瓜政府和人民自主選擇符合本國國情的發展道路。
他並稱，中方敦促美方正視自身的民主赤字，放棄動輒制裁施壓的邪路老路，不要再搞霸權霸道霸凌那一套，恪守聯合國憲章的宗旨和原則，取消對尼的單邊制裁，停止干涉尼加拉瓜內政。
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