多名台灣藝人參與 陸委會指《我們同唱一首歌》是統戰歌曲、無法獲認同

大陸的台海之聲與看台海製作推出《我們同唱一首歌》，陸委會12日表示，此等統戰歌曲不但無法獲得台灣民眾的認同，更會增加反感度，適得其反。

《我們同唱一首歌》是由歌手周杰倫老搭檔方文山作詞，台灣歌手有蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農參與，並且用閩南話演唱，內容提及「落葉歸根是唐山」、「海峽兩岸從來是一家」、「祖譜有你我的名」、「家鄉話讓遊子想起家，想回去團圓啊」。

陸委會12日回應，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。中共長期透過強調兩岸歷史、文化淵源，刻意操作兩岸同屬「一中」的政治框架，使單純的藝文創作成為傳播其政治意識形態的工具，此等統戰歌曲不但無法獲得台灣民眾的認同，更會增加反感度，適得其反。

陸委會又說，尊重藝文創作與表現自由，藝文創作表演者不應受到政治干預，是台灣社會向來捍衛的價值，希望國人都能珍惜得來不易的民主自由生活方式，拒絕配合中共對台進行統戰宣傳，共同維護國家的主權與尊嚴。

不過，陸委會雖指這是統戰歌曲，但未說明這首歌以及參與製作、演唱的人觸犯了甚麼法規。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日這聲援這首歌。他表示，這首歌受到綠媒和網軍攻擊，「我們認為對於兩岸的親情，對於兩岸的聯結，任何造謠扯慌、惡意煽動、挑撥生事，都是蒼白的。」