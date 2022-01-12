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應對Omicron 港專家：建議戴2個外科口罩
Omicron疫情來勢洶洶，香港政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇建議，可以戴兩個外科用口罩，增強過濾能力。
據港媒星島日報報導，袁國勇12日在視察角建華街51號楓林花園第三期後表示，香港這次疫情在已發現兩例垂直傳播個案，顯示Omicron變種病毒的空氣傳播能力很強。
袁國勇表示，目前香港社區感染個案仍然較少，不用全市民戴N95口罩，因N95非常貴，不可能人人都戴，且從早到晚戴N95口罩也不可行。但他建議，可戴兩個外科口罩，增強過濾能力。
他又呼籲，香港市民盡快接種疫苗，減低死亡率。
香港今天新增22例新冠確診病例，其中17例為境外移入，1例源頭不明，其餘4例是本土感染。
12日晚間7時，油塘崇山街8號曦臺1座被列為「受限區域」，進行新型冠狀病毒強制檢測，受檢者須於13日凌晨零時前接受強制檢測。
港府目標是在13日上午約7時完成行動。封區檢測行動涉及一例曾在上址居住的初步陽性檢測個案，為鄧鏡波書院中六生，初步顯示涉及變種病毒株。
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