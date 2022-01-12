李家超去信經濟學人 抗議該刊批評立法會「嚴重誤導」

香港政務司司長李家超近日去信「經濟學人」，抗議該刊物8日發表的一篇以「香港的新立法會議員已宣誓這是假民主」為題的文章是「嚴重誤導」。

香港「星島日報」報導，李家超在信中表示，去年12月19日舉行的立法會選舉是「公開、公平、誠實的選舉」，已有不同媒體廣泛報導，與香港回歸以來所舉行的選舉做法一致。而選出的90名議員來自不同政治背景，全為國家與香港作出承諾，他強調，世上無一政治體制容許「叛徒、賣國賊、外國代理人或其他不愛國者」進入政治體制。

李家超駁斥，文章稱選舉受「操控」是嚴重但沒有理據的「可恥」言論，他指出，選舉受「操控」指控是基於「躲在暗角中的人別有用心的偏見」。選民仍可以自由意志投票，香港當局也已經立法阻止操控選舉，當中包括將鼓吹不投票及投無效票刑事化。

他表示，投票權、參選權、言論自由新聞自由都在香港基本法中明訂，在根據國際公約貫徹這些權利與自由時，都要以不危害國家安全為前提。警方執法都是嚴格按法律行事，不會考慮疑犯的政治主場、背景和職業。

李家超強調，沒有國家可以「壟斷民主」，民主能以不同形式實踐，成功與否需以人民能否生活福祉作為衡量。而香港的民主發展也已在基本法中明訂，要視香港發展而循序漸進，外國若「試圖將其民主模式強加於香港，是不民主的表現」。

他重申，「2019年的社會動亂『在外國勢力幹預下推波助瀾』」，不單威脅香港民眾的人身安全，也危害社會安全；對法院的恐嚇則是威脅香港的法治，「港區國安法」有效使得香港恢復穩定與安全，這些事實及經驗證明港人生活「愉快」，香港仍是「開放、安全、有活力和營商友善」的大都會。