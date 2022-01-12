快訊

又增1護理師確診Ct16！北市證實「非中興院區」 發病以為疫苗副作用

桃園「蝦皮店到店」有確診者足跡 業者自主停業一天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Omicron傳播力強 港專家建議：戴兩個外科用口罩

中央社 / 香港12日電
港府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天表示，新冠變異病毒株Omicron傳播力強，建議市民可戴兩個外科用口罩。圖為大陸天津市的民眾排隊等待進行病毒篩檢。 美聯社
港府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天表示，新冠變異病毒株Omicron傳播力強，建議市民可戴兩個外科用口罩。圖為大陸天津市的民眾排隊等待進行病毒篩檢。 美聯社

港府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天表示，COVID-19變異病毒株Omicron傳播力強，建議市民可戴兩個外科用口罩

袁國勇於今天稍早視察北角一個出現Omicron病毒的社區後向媒體表示，Omicron空氣傳播力很強，目前社區感染個案仍然較少，毋須全民戴N95口罩，因為這種口罩非常貴，而且從早到晚佩戴也不可行。

他建議市民可戴兩個外科用口罩，以增強過濾能力，同時呼籲市民盡快接種疫苗，以減低死亡率。

香港今天新增22例COVID-19確診病例，其中17例為境外移入，1例源頭不明，其餘4例是本土感染。

香港從本月初起出現的第五波疫情由Omicron觸發，至今已有40多例確診案，其中多名感染者居住於新界屯門，醫學專家判斷，該區已有隱形傳播鏈。

目前屯門居民已成驚弓之鳥，紛紛主動到官方設立的衛生中心檢測，同時接種疫苗。

衛生部門證實，該區一家民營診所近日為36人接種了過期的疫苗，但相信對身體不會有太大影響，而且仍有效力。

Omicron Omicron變異株 新冠肺炎 口罩

延伸閱讀

天津出現Omicron疫情 專家：春節前能平息

陳時中：突破性感染多 難透過打疫苗達群體免疫

防堵疫情 高市稽查市場、夜市防疫狀況

智慧首飾有利健康？廠商專家看法兩極

相關新聞

Omicron傳播力強 港專家建議：戴兩個外科用口罩

港府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天表示，COVID-19變異病毒株Omicron傳播力強，建議市民可戴兩...

中東六國外長接接連訪中 陸媒稱：中國外交罕見一幕

面對美國頻打新疆人權問題，中國大陸正積極拉攏中東國家，近日就有六個中東國家外長接連訪問大陸，包括：烏地阿拉伯、科威特、阿...

料疫情可控 北京冬奧組委：不必封城

臨近北京的天津，引爆Omicron本土疫情，對將在2月4日舉辦的北京冬奧構成威脅。對於冬奧期間北京是否會「封城」？北京冬...

港府空運防疫措施 林鄭月娥預告部分貨物恐將上漲或缺貨

香港政府因防疫措施而大幅收緊空運措施，行政長官林鄭月娥12日預告，香港的空運承受力已大幅下降，這些措施的後果很快會顯現，...

他退休、她出局…盤點中國2021年互聯網十大「意外」人物

他38歲退休，她巔峰期出局；無論在商海中沉浮，或是欠債仍笑到最後......互聯網的十個意外，似乎也在意料之中。

港特首建議重組決策局 交由下屆政府考慮

香港行政長官（特首）林鄭月娥今天建議重組政府架構，並交由下屆特首考慮；林鄭月娥至今尚未宣布是否參選連任，在此時公布如此影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。