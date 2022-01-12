快訊

中油三接外推方案環差初審闖關未果 仍得補件再審

銀行員確診來往學生驚呼「恐怖」 採檢站湧入百人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中東六國外長接接連訪中 陸媒稱：中國外交罕見一幕

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅10日在江蘇無錫與沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾舉行會談。王毅表示，中方高度讚賞沙烏地阿拉伯作為重要伊斯蘭國家在涉疆問題上仗義執言，反對干涉中國內政。（取自大陸外交部網站）
大陸國務委員兼外長王毅10日在江蘇無錫與沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾舉行會談。王毅表示，中方高度讚賞沙烏地阿拉伯作為重要伊斯蘭國家在涉疆問題上仗義執言，反對干涉中國內政。（取自大陸外交部網站）

面對美國頻打新疆人權問題，中國大陸正積極拉攏中東國家，近日就有六個中東國家外長接連訪問大陸，包括：烏地阿拉伯、科威特、阿曼、巴林外長與海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council）秘書長本月10日至14日相繼訪問大陸，土耳其與伊朗外長也預計在2日、14日到訪。

具有官方媒體背景的微信公眾號《牛彈琴》形容，「這是中國外交相當罕見的一幕」。文章稱，之所以說「罕見」原因有三：

一、又不是開峰會，這樣的密集度，中國外交史上少有，外交無小事，這樣安排肯定也不是無心；

二、來的還都是中東國家，大家知道，有些國家之間，關係還很敵對，但都欣然訪問中國；

三、更重要的，還有很多的第一次：沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾是中國今年接待的第一位外國外長，這也是中國第一次這麼大規模邀請中東國家外長。

針對中東六國外長近日接連到訪，牛彈琴稱，「現在，西方步步緊逼，但朋友紛至沓來，世界都看在眼裡，這就是中國外交突圍」。

文章指出，新疆問題是西方抹黑中國的一個重要手段。「但很有意思的是，最應該有態度的中東國家，看法就和西方很不一樣」。

例如，沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾就當著大陸國務委員兼外長王毅的面說，沙烏地阿拉伯堅定支持中國在涉疆、人權等問題上的正當立場。

牛彈琴還表示，中東國家近期接連到訪，應該是北京冬奧前中國最大規模的一次接待外長。「這個世界，總有人會搗蛋，但很多國家更期待，北京冬奧會很精彩」。

根據大陸外交部網站消息，王毅11日在江蘇無錫與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長舉行會談，雙方並發表聯合聲明。聲明當中提到，雙方一致同意盡快完成中海自由貿易協定談判，建立中海自由貿易區、提升貿易自由化、便利化水平，統籌推進雙方經貿利益。

大陸外交部稱，在此次會晤前後，王毅還接待沙烏地阿拉伯、巴林、科威特、阿曼等國外交大臣來訪，並與阿拉伯聯合大公國外交與國際合作部長通電話，就堅持多邊主義、維護地區安全、加強互利合作深入交換意見，開展協調溝通。

大陸國務委員兼外長王毅11日在江蘇無錫會見海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長納伊夫，歡迎納伊夫首次訪問中國大陸。（取自大陸外交部網站）
大陸國務委員兼外長王毅11日在江蘇無錫會見海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長納伊夫，歡迎納伊夫首次訪問中國大陸。（取自大陸外交部網站）

中東 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

中國外長王毅來訪 斯里蘭卡尋求重新安排償債時間

千萬劑疫苗相贈…王毅抵非 中國外長連32年元月到訪

大陸對非洲重心轉為貿易 外長王毅：將任命非洲之角特使

中國大陸將派和平特使 實現「非洲之角」和平

相關新聞

港府空運防疫措施 林鄭月娥預告部分貨物恐將上漲或缺貨

香港政府因防疫措施而大幅收緊空運措施，行政長官林鄭月娥12日預告，香港的空運承受力已大幅下降，這些措施的後果很快會顯現，...

中東六國外長接接連訪中 陸媒稱：中國外交罕見一幕

面對美國頻打新疆人權問題，中國大陸正積極拉攏中東國家，近日就有六個中東國家外長接連訪問大陸，包括：烏地阿拉伯、科威特、阿...

料疫情可控 北京冬奧組委：不必封城

臨近北京的天津，引爆Omicron本土疫情，對將在2月4日舉辦的北京冬奧構成威脅。對於冬奧期間北京是否會「封城」？北京冬...

他退休、她出局…盤點中國2021年互聯網十大「意外」人物

他38歲退休，她巔峰期出局；無論在商海中沉浮，或是欠債仍笑到最後......互聯網的十個意外，似乎也在意料之中。

港特首建議重組決策局 交由下屆政府考慮

香港行政長官（特首）林鄭月娥今天建議重組政府架構，並交由下屆特首考慮；林鄭月娥至今尚未宣布是否參選連任，在此時公布如此影...

「中國式普篩」的極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

「天津12日下午『全城緊急放假』，1,400萬居民應即刻配合第二次『全城核酸普篩』！」中國的冬季防疫狀況，正遭遇著疫情不斷升級的嚴峻考驗，除了從12月底封城1,300萬人至今的西安市Delta疫情，北京首都圈的門戶——天津——自8日開始也通報Omicron社區感染失控，迄今短短5天，已至少發現130起變異株病例。由於天津是中國重要的一線城市，無論是人口往來、經濟規模還是交通位置，都直接掐住北京都會區的咽喉。特別是在西安Delta疫情防控的荒腔走板，已遭全中國嚴厲圍剿的狀態下，天津防疫的實際與「政治難度」也就加倍敏感且滿是雷區。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。