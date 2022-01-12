中東六國外長接接連訪中 陸媒稱：中國外交罕見一幕

面對美國頻打新疆人權問題，中國大陸正積極拉攏中東國家，近日就有六個中東國家外長接連訪問大陸，包括：烏地阿拉伯、科威特、阿曼、巴林外長與海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council）秘書長本月10日至14日相繼訪問大陸，土耳其與伊朗外長也預計在2日、14日到訪。

具有官方媒體背景的微信公眾號《牛彈琴》形容，「這是中國外交相當罕見的一幕」。文章稱，之所以說「罕見」原因有三：

一、又不是開峰會，這樣的密集度，中國外交史上少有，外交無小事，這樣安排肯定也不是無心；

二、來的還都是中東國家，大家知道，有些國家之間，關係還很敵對，但都欣然訪問中國；

三、更重要的，還有很多的第一次：沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾是中國今年接待的第一位外國外長，這也是中國第一次這麼大規模邀請中東國家外長。

針對中東六國外長近日接連到訪，牛彈琴稱，「現在，西方步步緊逼，但朋友紛至沓來，世界都看在眼裡，這就是中國外交突圍」。

文章指出，新疆問題是西方抹黑中國的一個重要手段。「但很有意思的是，最應該有態度的中東國家，看法就和西方很不一樣」。

例如，沙烏地阿拉伯外交大臣費薩爾就當著大陸國務委員兼外長王毅的面說，沙烏地阿拉伯堅定支持中國在涉疆、人權等問題上的正當立場。

牛彈琴還表示，中東國家近期接連到訪，應該是北京冬奧前中國最大規模的一次接待外長。「這個世界，總有人會搗蛋，但很多國家更期待，北京冬奧會很精彩」。

根據大陸外交部網站消息，王毅11日在江蘇無錫與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長舉行會談，雙方並發表聯合聲明。聲明當中提到，雙方一致同意盡快完成中海自由貿易協定談判，建立中海自由貿易區、提升貿易自由化、便利化水平，統籌推進雙方經貿利益。

大陸外交部稱，在此次會晤前後，王毅還接待沙烏地阿拉伯、巴林、科威特、阿曼等國外交大臣來訪，並與阿拉伯聯合大公國外交與國際合作部長通電話，就堅持多邊主義、維護地區安全、加強互利合作深入交換意見，開展協調溝通。