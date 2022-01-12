港媒：30人接種了過期COVID-19疫苗

香港近日發生一起醫生為市民接種了過期COVID-19疫苗的事件，約30人受影響，但有專家認為，這不等於疫苗失去效用。

據星島日報今天的報導，事件發生在新界屯門，當地一家民營診所的醫生為市民施打了過期的「復必泰」（BNT）疫苗，其後有市民作出投訴。

報導指出，這些疫苗過期時限由數小時至1天不等，相關診所已通報衛生防護中心。

報導引述呼吸系統專科醫生梁子超說，疫苗期限為藥廠提供的保質期，過期僅代表藥廠未能確保質量不受影響，但不等於疫苗已失效或有副作用，最多只是效用減弱。

港府去年初開始為市民免費施打復必泰和中國大陸生產的科興疫苗，並準備在農曆年後降低接種年齡到最小5歲。

本月1日起，COVID-19變異病毒株Omicron開始在香港蔓延，本地病例至今已逾40例。

由於Omicron傳播快速，加上港府有意在農曆年前規定進入餐廳的消費者必須接種了一劑疫苗，以致近日施打疫苗人數大增。

COVID-19兩年前爆發至今，香港累計逾1萬2千餘例確診，其中213人病亡。

另外，香港至今有503萬1905人接種了首劑疫苗，占人口的74.7%；另有470萬2997人接種兩劑疫苗，占人口的69.8%。

當局期望接種比率到9成左右，以達到群體免疫力。