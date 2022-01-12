快訊

殺人式通膨怎麼活？土耳其「搶救里拉」警世錄

何時能打第三劑？ 超實用日期對照一張表秒懂

港媒：30人接種了過期COVID-19疫苗

中央社 / 香港12日電

香港近日發生一起醫生為市民接種了過期COVID-19疫苗的事件，約30人受影響，但有專家認為，這不等於疫苗失去效用。

據星島日報今天的報導，事件發生在新界屯門，當地一家民營診所的醫生為市民施打了過期的「復必泰」（BNT）疫苗，其後有市民作出投訴。

報導指出，這些疫苗過期時限由數小時至1天不等，相關診所已通報衛生防護中心。

報導引述呼吸系統專科醫生梁子超說，疫苗期限為藥廠提供的保質期，過期僅代表藥廠未能確保質量不受影響，但不等於疫苗已失效或有副作用，最多只是效用減弱。

港府去年初開始為市民免費施打復必泰和中國大陸生產的科興疫苗，並準備在農曆年後降低接種年齡到最小5歲。

本月1日起，COVID-19變異病毒株Omicron開始在香港蔓延，本地病例至今已逾40例。

由於Omicron傳播快速，加上港府有意在農曆年前規定進入餐廳的消費者必須接種了一劑疫苗，以致近日施打疫苗人數大增。

COVID-19兩年前爆發至今，香港累計逾1萬2千餘例確診，其中213人病亡。

另外，香港至今有503萬1905人接種了首劑疫苗，占人口的74.7%；另有470萬2997人接種兩劑疫苗，占人口的69.8%。

當局期望接種比率到9成左右，以達到群體免疫力。

科興疫苗 香港 COVID-19

延伸閱讀

加強現有疫苗不夠？世衛：應推出全新疫苗對抗新冠變種

陳秀熙：台灣若日打20萬劑疫苗 疫情估2月初受控

協助至少45人假裝打疫苗！義大利男護士被捕　

苦等打三劑引民怨 議員轟柯文哲：疫苗量能六都吊車尾

相關新聞

「中國式普篩」的極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

「天津12日下午『全城緊急放假』，1,400萬居民應即刻配合第二次『全城核酸普篩』！」中國的冬季防疫狀況，正遭遇著疫情不斷升級的嚴峻考驗，除了從12月底封城1,300萬人至今的西安市Delta疫情，北京首都圈的門戶——天津——自8日開始也通報Omicron社區感染失控，迄今短短5天，已至少發現130起變異株病例。由於天津是中國重要的一線城市，無論是人口往來、經濟規模還是交通位置，都直接掐住北京都會區的咽喉。特別是在西安Delta疫情防控的荒腔走板，已遭全中國嚴厲圍剿的狀態下，天津防疫的實際與「政治難度」也就加倍敏感且滿是雷區。

中共二十大 學者：共軍「台海幫」恐抬頭

2021年兩岸情勢詭譎，有學者11日表示，解放軍近期晉升的將領，多有經歷過1996年台海飛彈危機的經驗，這也代表過去中共...

大陸「灰色地帶」壓迫台灣 學者：迫使美國讓步

展望2022年兩岸關係，中共對台策略是堅持和統還是轉向武統？淡江大學大陸所助理教授曾偉峯11日表示，在台灣沒有跨越「紅線...

北京冬奧開幕式長度將壓縮至100分鐘內 突出三大主題

北京冬奧即將舉行，開幕式時間將壓縮至100分鐘以內，將文藝表演與儀式環節融為一體，演員規模約3000人，重點突出三個主題...

中印明舉行第14輪軍長級會談 中方籲印減緩邊境情勢

在印度與中國大陸因邊界問題關係仍僵之際，中國大陸外交部發言人汪文斌11日證實，中印將於12日舉行第14輪軍長級會談。

中研院學者遭點名違反香港國安法 院方：無法認同

中研院學者吳叡人日前遭港媒點名違反香港國安法，認為吳叡人鼓吹港獨、煽動暴力，中研院今天說，捍衛研究人員言論自由，對報導無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。