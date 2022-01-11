中共二十大 學者：共軍「台海幫」恐抬頭

2021年兩岸情勢詭譎，有學者11日表示，解放軍近期晉升的將領，多有經歷過1996年台海飛彈危機的經驗，這也代表過去中共十八大時，若是稱為「越戰幫」的接班梯隊，那今年二十大可能就是「台海幫」浮出檯面的時候。

政大東亞所與中共研究雜誌社11日舉辦「2021年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察論壇」，中山大學亞太英語學程兼任助理教授林穎佑在分析大陸軍事情勢時，表示中共自軍改後，屢屢將解放軍當作行使國家權力的後盾，包括用軍事宣傳、軍演來進行政治表態。

另就解放軍人事變化的觀察，林穎佑指出，台海議題成為一個重要因素，他列舉近期晉升的中部戰區司令林向陽、去年7月晉升的南部戰區司令王秀斌、現任東部戰區司令何衛東，都有在前南京軍區或是東部戰區歷練的經歷，而武力犯台一直是東部戰區主要任務之一。

林穎佑還說，跨戰區聯合軍演是近期解放軍軍演重點，作為總預備隊的中部戰區、海上封鎖的南部戰區、攻台主力的東部戰區都有調動，是否對攻台作戰有所規劃，還是跟習近平的人事布局有關，值得關注。

他進一步表示，在今年將舉行的中共二十大，應關注軍委會成員是否有大幅調整。林穎佑直言，「不管講再多，槍桿子出政權」，習的連任布局軍委會扮演重要角色，如今解放軍高層，多是1996年台海飛彈危機時擔任營長、旅長的要角，甚至在東部、南部戰區前線服役過，所以當「台海幫」浮出檯面的時候，也是台灣即將面對的挑戰。