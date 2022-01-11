快訊

默沙東新冠口服藥通過EUA審查 近萬份藥品最快這時抵台

工運大老賴萬枝性侵秘書還怪「妳太漂亮」 判賠43萬

北京冬奧開幕式長度將壓縮至100分鐘內 突出三大主題

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
北京冬奧開幕式時間壓縮至100分鐘以內，將重點突出三個主題。（圖／取自中新網）
北京冬奧開幕式時間壓縮至100分鐘以內，將重點突出三個主題。（圖／取自中新網）

北京冬奧即將舉行，開幕式時間將壓縮至100分鐘以內，將文藝表演與儀式環節融為一體，演員規模約3000人，重點突出三個主題，包括中國對世界和平的追求和嚮往、「更快、更高、更強、更團結」的奧林匹克宗旨，以及北京冬奧「一起向未來」的願景和期待。

北京冬奧組委新聞發言人、新聞宣傳部部長趙衛東11日在線上記者會上表示，北京冬奧會開閉幕式排練、製作和彩排等工作正有序推進，考慮到氣溫、防疫等因素，開幕式在時間、結構上都做了相應的調整，時間長度將壓縮至100分鐘以內；結構上將文藝表演與儀式環節融為一體，演員規模約3000人。

他指出，北京冬奧開幕式將重點突出三個主題：第一，展現中國對世界和平的追求和嚮往；第二，展現「更快、更高、更強、更團結」的奧林匹克宗旨，第三，展現北京冬奧「一起向未來」的願景和期待。

趙衛東強調，北京冬奧組委將全力組織好北京冬奧會和殘奧會開閉幕式四場儀式的演出。儘管會精簡一些不必要的環節，但透過融入科技創新、低碳環保和運動健康理念，將努力呈現精彩的儀式效果。

此外，他提到，2月2日至4日，北京、延慶、張家口3個賽區將開展火炬傳遞活動，1200名火炬手參與，傳遞路線立足冰雪文化、歷史文化、長城文化，也將呈現沿途的自然風光、人文特色和城市風貌。

北京冬奧 願景 長城

延伸閱讀

北京證實阿富汗駐中大使已離開 仍盼兩國友好

共軍駐港司令具新疆經驗 港媒分析：防港版顏色革命

德國不跟進抵制北京冬奧 但高層官員不會出席開幕式

「別吃中國肉」！德組織警告冬奧選手 小心吃進瘦肉精

相關新聞

陸外交部：阿富汗前駐北京大使 個人原因已離開中國

阿富汗駐北京大使卡伊姆10日在推特上發文宣布辭去阿富汗駐北京大使一職，雖未說明原因，但稱使館已經半年沒有收到來自阿富汗的...

中研院學者遭點名違反香港國安法 院方：無法認同

中研院學者吳叡人日前遭港媒點名違反香港國安法，認為吳叡人鼓吹港獨、煽動暴力，中研院今天說，捍衛研究人員言論自由，對報導無...

北京冬奧開幕式長度將壓縮至100分鐘內 突出三大主題

北京冬奧即將舉行，開幕式時間將壓縮至100分鐘以內，將文藝表演與儀式環節融為一體，演員規模約3000人，重點突出三個主題...

中印明舉行第14輪軍長級會談 中方籲印減緩邊境情勢

在印度與中國大陸因邊界問題關係仍僵之際，中國大陸外交部發言人汪文斌11日證實，中印將於12日舉行第14輪軍長級會談。

8.6兆弱爆了 有企業家建議：投入21.5兆鼓勵生育

東吳證券首席經濟學家任澤平，提出人行每年印人民幣2兆元（約新台幣8.6兆元）鼓勵民眾生育在微博引發熱烈討論後，沒想到有企...

百人宴影響…港新立法會首次大會 料至少19議員缺席

香港20名立法會議員出席港區人大代表洪為民的百人生日宴，其中4人仍留在檢疫中心，另外16人獲解除強制檢疫令。明天是新一屆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。