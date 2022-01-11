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中國瘦肉精引德國組織示警 官媒一年前也曾揭露

中央社 / 台北11日電
德國反禁藥組織日前強烈呼籲準備參加北京冬奧的運動員別吃中國肉品，以免攝取到「瘦肉精」違反禁藥規定。新華社
德國反禁藥組織日前強烈呼籲準備參加北京冬奧的運動員別吃中國肉品，以免攝取到「瘦肉精」違反禁藥規定。新華社

德國反禁藥組織（NADA）日前強烈呼籲準備參加北京冬奧的運動員別吃中國肉品，以免攝取到「瘦肉精」違反禁藥規定。而中國官媒去年3月也曾揭露河北養殖戶違禁使用「瘦肉精」達十年之久。

法新社報導，德國反禁藥組織10日在業務通訊中呼籲將參加北京冬季奧運的運動員，不要在中國食用肉品，以免攝取到肉品中俗稱瘦肉精的類固醇「克倫特羅」（clenbuterol）。

這種類固醇是用來讓牲畜在屠宰前增加瘦肉、減少脂肪。

據報導，反禁藥組織長久以來都有提到中國產製肉品受克倫特羅污染的風險，不過近期沒有傳出相關案例。

不過，中國中央電視台在2021年3月15日國際消費者權益日當天曾揭露，每年大約出欄70萬隻羊的重要肉羊產地河北省滄州市青縣，有養殖戶違禁使用萊克多巴胺、沙丁胺醇和克倫特羅等瘦肉精，持續銷往多個省市約達10年之久。

據報導，中國在2002年就明令嚴禁瘦肉精作為獸藥和飼料添加劑，雖然青縣相關部門一直嚴查違規添加瘦肉精，許多養殖場的大門上都有監管部門醒目張貼的「禁止使用瘦肉精」告示，但實際上養殖戶都有各種管道事先得到消息，提前應對。

報導引述一名當地業者表示，曾接獲電話通知會有檢查，「像我們這有的時候來查了，村支書都通知。如果是市的來，他先給縣通知，一級一級都有通知」。

綜合陸媒當時報導，在上述情況被揭露後，河北省滄州市連夜展開瘦肉精羊肉問題調查，涉事企業負責人隨即

被控制；中國農業農村部也發出公告，表示會展開為期3個月的「瘦肉精」專項整治行動。

瘦肉精 北京冬奧

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