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香港悼念六四難 王丹籌設紐約紀念館

德國之聲 / 德國之聲

中國「六四」領袖、民運人士王丹周一（10日）在社群媒體上通過視頻對外說明有關在美國紐約籌建「六四紀念館」的計劃，希望能留下歷史，不忘記那些為追求民主付出生命代價的人。

王丹在約20分鐘的影片中表示，自己為籌建紐約「六四紀念館」組成一個籌備委員會，目前已得到美國非政府組織的支持。他說，第一階段希望先獲得50萬美元，就能在紐約以租用的方式正式開辦「六四大屠殺紀念館」。

王丹稱，這是海外首家「六四紀念館」。他認為，「歷史的傷痛不應被墨寫的謊言和冷血的權力掩蓋。那些青年學子，那些熱血國人，他們的熱情，他們的付出，不應該被歷史遺忘」。他說：「一個沒有記憶的民族，不會有未來；當年那些奉獻出青春和熱血甚至是生命的國人，不應當被我們忘記。」

有關募款進度，王丹表示，目前內部募款包括吾爾開希、周鋒鎖等民運人士共已捐出7萬4724.64美元，他解釋，金額不是整數是因為有人捐了1989.64美元。

香港再難紀念「六四」

從1990年開始，香港每年都會在維多利亞公園舉行紀念「六四」天安門事件的燭光晚會，參與人數在2019年達到18萬人。不過香港當局2021年以新冠疫情為由，連續二年禁止民眾在維多利亞公園紀念「六四」，並封閉公園的部份區域。而在港府實施《香港國安法》後，官員曾警告《香港國安法》也可能適用於「六四」悼念者。

同一年，當時尚未解散的香港民主派組織支聯會曾表示，經「政治風險評估」後決定以海外眾籌和協作方式重新開辦網絡版「六四博物館」，而就在此前，設址香港的「六四博物館」因遭香港有關當局質疑營業執照，已於2021年6月2日宣布閉館。

王丹指出，香港的「六四」紀念館遭關閉，中共當局要求所有有關「六四」的書籍在香港的圖書館下架，他們把那些勇敢地站出來紀念「六四」的人逮捕判刑。 「毫無疑問，中共正在采取一切手段，試圖讓那一段歷史，在時間的長河中被人遺忘」。

網絡版的《六四記憶‧人權博物館》由海外策展團隊負責獨立運作。據該網站介紹，網絡博物館的使命是「搶救記憶，重建論述，將1989年中國民運的歷史與香港、中國大陸及世界的抗爭歷史相連」，總策展人是曾經親歷八九一代的中國記者、作家長平。

延伸閱讀：煽惑參與六四活動罪成 鄒幸彤慷慨陳詞引掌聲

（綜合報道）

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