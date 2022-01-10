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立外交部：未預料到中立關係惡化對立陶宛經貿嚴重影響

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
立陶宛外交部副部長曼塔斯．阿多梅納斯。（立陶宛國家廣播電視台）
立陶宛外交部副部長曼塔斯．阿多梅納斯。（立陶宛國家廣播電視台）

立陶宛允許「以台灣之名在該國設代表處」引發中國大陸強烈報復，立陶宛國家廣播電視台（LRT）9日報導，立陶宛外交部副部長曼塔斯．阿多梅納斯表示，此前，沒有人預料到中立關係惡化會給立陶宛的投資環境造成這麼大的影響。

楚天都市報「極目新聞」引述LRT報導稱，阿多梅納斯表示，立陶宛外交部曾預計，中立關係惡化對立陶宛商界不會造成太大的影響。然而，現在的情況表明，事情並不是照他們預計的那樣發展。

早在去年8月，立陶宛門戶新聞網站Delfi就曾報導稱，中國從立陶宛召回大使後，立陶宛出口商就開始「怨聲載道」，稱中國不再從立陶宛購買木材、乳酪和糧食等產品。報導還指出，中國大型木材貿易商正準備離開立陶宛，立陶宛當地的牛奶加工廠已暫停對華出口，此外，中國也不再購買立陶宛的糧食。

路透也曾經在報導中指出，儘管中立雙方直接貿易規模不大，但立陶宛有數百家公司依賴出口經濟，為和中國貿易的跨國公司生產零部件、服裝等產品。

去年12月，阿多梅納斯在接受媒體採訪時就曾表示，已經有一些跨國公司取消了與立陶宛供應商的合同。

立陶宛國家廣播電視台在9日的報導說：「現在越來越清楚的是，決策者們並沒有花心思去弄清楚中立關係惡化後，會對（我們）國家的經濟，尤其是我們的企業造成什麼樣的影響，帶來哪些損失。經濟學家和一些其他領域的專家只是推測了可能的負面結果，並沒有準備好應對的措施」。

報導還稱，電視台記者在聯繫上立陶宛外交部後，外交部方面承認，現在經濟上面臨的問題是之前沒有預料到的。

阿多梅納斯進一步解釋：「（之前）對風險的評估主要是依賴於出口和進口方面的資料，（我們）當時覺得金額不大，不會造成重大的經濟損失。但是現在，立陶宛企業面臨著很多困難，壓力也很大，這些都是我們之前沒有預料到的」。

當地時間1月4日，立陶宛總統諾賽達指責立政府沒有與他充分協商，批評其決定讓台當局以「台灣」名義開設「駐立陶宛代表處」是一個錯誤。兩天後，諾賽達再表示，支持台灣設代表處，問題出在是以台灣之名，而非其他國家慣用的台北名稱。

立陶宛 外交部

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