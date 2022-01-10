陸外交部：美迫台積電交出晶片數據 是赤裸的勒索外交

針對美國貿易代表戴琪與歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯通電話表示，美堅定支持歐盟和立陶宛應對中國「經濟脅迫」，中國大陸外交部發言人汪文斌今天回應表示，要正告美方，打台灣牌得不償失，只會引火燒身。

據澎湃新聞，汪文斌今在大陸外交部例行記者會表示，談到所謂的脅迫，美國政府自己將1994年迫使海地軍政府下台稱為脅迫外交的範例，2003年把303億美元的軍費用途明確列為開展脅迫外交，美國不擇手段打壓法國阿爾斯通、日本東芝公司等競爭對手，脅迫台積電、三星等企業交出芯片（晶片）供應鏈數據，是赤裸裸的勒索外交。

汪文斌稱，美方將中方維護國家主權的正當舉措歪曲為脅迫，充分暴露了美國話語霸凌的虛偽性和欺騙性。

他並稱，立陶宛違背中立建交時作出的政治承諾，在國際上製造「一中一台」的事實十分清楚，立國內有識之士也對此提出批評。美方不僅從一開始就挑動立當局破壞一中原則，還不斷為立當局撐腰打氣，妄圖拿立陶宛當炮灰，配合美「以台制華」的政治算計。

汪文斌說，中方敦促立方糾正錯誤，不要充當反華勢力的棋子。中方也正告美方，打台灣牌得不償失，只會引火燒身。