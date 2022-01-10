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新年互換糖果 印媒：中印第14輪軍長級會談本周舉行

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
圖為解放軍在中印邊界的哨所附近站崗巡邏。（人民網）
圖為解放軍在中印邊界的哨所附近站崗巡邏。（人民網）

中印駐守邊境士兵在2022新年期間曾互換糖果，釋出一定善意，據印度媒體印刷報報導，消息人士稱，中印第14輪軍長級會談將於1月12日舉行，中印雙方正在為新一輪指揮官會談做準備。印方相關人士表示，任何事情都有可能發生。

觀察者網報導，去年10月10日，中印兩軍在莫爾多/楚舒勒會談點中方一側，舉行第13輪軍長級會談，但沒有就進一步脫離接觸達成一致。上述印媒指，約6萬名全副武裝的印軍正在所謂「拉達克東部」地區度過第二個嚴冬。

印度CNN-News18引述消息人士稱，為了解決針對「拉達克東部」地區長達20個月的對峙問題，中印雙方正在為新一輪的指揮官會談做準備，前線局勢仍不確定。

印刷報引述一位高層消息人士表示，雖然局勢已穩定了一段時間，但雙方仍存在「信任赤字」。

印方消息人士還表示，對即將到來的會談不太樂觀。中印指揮官將在會談中討論陷入僵局的脫離接觸進程。去年10月，第13次中印軍長級會談以僵局告終，雙方未就脫離接觸等問題達成一致。解放軍西部戰區發言人龍紹華表示，會談中，中方從維護中印關係大局出發，為推動邊境局勢緩和降溫做出了巨大努力，但印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。中方希望印方不要誤判形勢，珍惜當前中印邊境地區來之不易的局面，恪守兩國兩軍有關協議協定和共識。

值得注意的是，印度政府還向多家媒體否認了有關第三方（俄羅斯）調停中印衝突的報導。CNN-News18稱，曾有一個友好的第三國希望在印度和中國之間扮演調解人，坐在談判桌上，但被禮貌地拒絕了。

印刷報引述政府消息人士稱，與猜測相反，印度在與中國的和談中，並沒有在外交和政治層面尋求任何第三方調解，「我們已向所有相關方明確表示，我們不支持任何形式的第三方干預。這是我們一貫的立場」。

報導說，儘管目前中印邊界局勢緊張，但在中印外長杜尚貝會晤中，雙方外長均表示鼓勵通過現有機制加強兩國邊境事務磋商，鞏固好已達成的成果，同時力爭從應急處置向常態化管控轉變，共同維護邊境地區和平安寧。

印度 CNN 俄羅斯

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