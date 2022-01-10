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劍指印太戰略 王毅：可召開印度洋島國發展論壇

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
當地時間1月9日，大陸國務委員兼外長王毅在科倫坡會見斯里蘭卡外長佩里斯。觀察者網
當地時間1月9日，大陸國務委員兼外長王毅在科倫坡會見斯里蘭卡外長佩里斯。觀察者網

美國近年推行印太戰略防堵北京，當地時間1月9日，大陸國務委員兼外長王毅在科倫坡會見斯里蘭卡外長佩里斯時表示，中方建議可適時召開「印度洋島國發展論壇」，形成合力，頗有劍指印太戰略的意味。

據觀察者網，王毅表示，疫情未能影響兩國關係，雙方友誼在共同抗疫中進一步昇華。王毅讚賞斯方在國際事務中秉持公道，支持中方維護核心利益，表示願同斯方一道，共同反對疫情政治化、溯源工具化，堅持團結抗疫的正確方向，共同捍衛國際公平正義。

王毅還表示，此次到訪幾個印度洋島國，感受到各島國有著類似經歷和共同需求，自然禀賦與發展目標也十分接近，具備加強互利合作的有利條件和充分潛力。中方建議可適時召開印度洋島國發展論壇，匯聚共識，形成合力，共同發展。斯里蘭卡可以在其中發揮重要作用。

據中方發布，佩里斯表示，斯中已開展全方位、多領域合作，兩國政府溝通密切、黨際交往頻繁、民間往來活躍。斯方對兩國關係現狀高度滿意。中國為斯經濟發展和國家建設提供了大量有力支持，為斯人民帶來巨大福祉，斯方對此始終銘記在心。斯方將繼續堅定奉行「一個中國」政策，在國際場合堅定支持中方正當主張，堅決反對將疫情政治化的圖謀。

王毅 疫情 印度

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