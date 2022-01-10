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全力防阻疫情 北京發布：倡導在京過年、非必要不出京
鄰近大陸首都北京的天津市爆發本土Omicron確診病例，由於春節在即，緊接又要舉辦北京冬奧，北京當局全力防阻疫情入侵。
根據北京市政府辦公廳10日發布《關於2022年春節放假安排的通知》，倡導北京市民在京過年，非必要不出京，度過一個歡樂、祥和、安寧的節日假期。
另據大陸國務院辦公廳通知，北京市2022年1月31日（除夕）至2月6日（初六）放假調休，共7天。1月29日、1月30日上班。
天津市爆發Omicron病毒變異株疫情，目前已暫停跨省客運及包車。為避免病毒擴散到北京，部分進京檢查站已加強了防疫檢查，行程軌跡中包含天津市都要嚴格篩查，甚至有車輛被勸返。
天津市委書記李鴻忠9日淩晨1時許在視訊會議上強調，要阻斷疫情傳播，「堅決築牢首都疫情防控『護城河』」。
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