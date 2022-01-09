快訊

桃機普篩近9000人採檢結束 王必勝曝採檢結果

天津再增20例感染者 下令非必要不離津 離津要審批

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
8日21時至9日21時，天津再驗出20名新冠核酸檢測呈陽性者。（圖／取自中新網）
8日21時至9日21時，天津再驗出20名新冠核酸檢測呈陽性者。（圖／取自中新網）

大陸本土疫情連環爆，天津市近日疫情突升溫。8日21時至9日21時，天津再驗出20名新冠核酸檢測呈陽性者，其中有多名是在封控區篩查中發現。另一方面，天津全面加強離津管理，市民非必要不離津，並實施離津審批報備制度。

據天津市疫情防控指揮部消息指出，津南區疾病預防控制中心報告，20名新冠病毒核酸檢測人員咽拭子樣本核酸檢測結果為陽性，已轉運至市定點醫院做進一步診斷治療。

另一方面，為堅決阻斷Omicron變種毒株的擴散蔓延，落實北京護城河作用，更好地保障人民群眾生命健康安全，天津市疫情防控指揮部9日就全面加強離津管理發布通告：嚴格落實離津管理。市民非必要不離津，確需離津的，自9日24時起，須持有48小時內核酸檢測陰性證明和健康碼綠碼。同時，實施離津審批報備制度，按照「誰主管誰負責」原則，須經單位或社區審批。各級黨政機關、企事業單位等帶頭落實非必要不離津要求。

嚴格離校師生管控。全市實行校園封閉式管理，學校師生非必要不離津，非必要不線下教學，對於因探親、返鄉等確須離津的教職員工、學生、外包服務人員等，要嚴格落實離津疫情防控措施，離津前須向學校報備，並提供48小時核酸檢測陰性證明和健康碼綠碼。重點涉疫區域內的高校要嚴格實施封閉管控。

已經離津的學生要主動向目的地社區、賓館報備，主動開展核酸檢測，自覺落實當地疫情防控措施。

疫情 北京 探親

延伸閱讀

防Omicron擴散北京 天津暫停跨省客運

至少傳播三代！天津日增20例確診 備戰防疫情進京

北京疾控：天津人員非必要不赴京、兩地通勤者居家辦公

天津迎戰Omicron：部分地鐵站關閉 實體補習課程喊停

相關新聞

天津再增20例感染者 下令非必要不離津 離津要審批

大陸本土疫情連環爆，天津市近日疫情突升溫。8日21時至9日21時，天津再驗出20名新冠核酸檢測呈陽性者，其中有多名是在封...

中共20大前 習近平加緊控制防亂防變

2022年中國政局如何發展，國際關注。外媒常說，今年是凶險之年，因為中俄趁美國內政混亂、疏於外交，中俄可能分進合擊，中共...

港「洪門宴」政治危機 分析：新體制下權力北移

香港數十名高官和立法會議員日前參加一場出現確診者的港區人大代表生日會，引發政治危機。港媒分析，這折射出香港新體制下的「權...

香港新聞自由凋零 難以監督中國

世界不僅失去香港媒體自由，更失去監督中國的「窺孔」！隨著蘋果、立場新聞與眾新聞陸續關閉，香港獨立媒體的數量正快速減少。但香港特首林鄭月娥則堅持，香港仍有新聞自由，是「這些媒體自行選擇關閉」。然而，香港實際上逐漸惡化的媒體環境意味著，世界正失去看見中國的眼睛。

陸媒體人江雪「長安十日」被下架 胡錫進評論也遭刪除

中國大陸獨立媒體人江雪發表記錄西安封城的《長安十日》一文引發關注後，8日下午在大陸網路遭全面下架；大陸外圍官媒《環球時報...

孫亞夫：台海戰爭可能性是存在的 20大將提對台新決策

大陸海協會副會長孫亞夫接受央視旗下新媒體平台「看台海」專訪指，2021年台海形勢出現新一輪緊張，主要是兩方面，包括民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。