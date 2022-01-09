天津再增20例感染者 下令非必要不離津 離津要審批

大陸本土疫情連環爆，天津市近日疫情突升溫。8日21時至9日21時，天津再驗出20名新冠核酸檢測呈陽性者，其中有多名是在封控區篩查中發現。另一方面，天津全面加強離津管理，市民非必要不離津，並實施離津審批報備制度。

據天津市疫情防控指揮部消息指出，津南區疾病預防控制中心報告，20名新冠病毒核酸檢測人員咽拭子樣本核酸檢測結果為陽性，已轉運至市定點醫院做進一步診斷治療。

另一方面，為堅決阻斷Omicron變種毒株的擴散蔓延，落實北京護城河作用，更好地保障人民群眾生命健康安全，天津市疫情防控指揮部9日就全面加強離津管理發布通告：嚴格落實離津管理。市民非必要不離津，確需離津的，自9日24時起，須持有48小時內核酸檢測陰性證明和健康碼綠碼。同時，實施離津審批報備制度，按照「誰主管誰負責」原則，須經單位或社區審批。各級黨政機關、企事業單位等帶頭落實非必要不離津要求。

嚴格離校師生管控。全市實行校園封閉式管理，學校師生非必要不離津，非必要不線下教學，對於因探親、返鄉等確須離津的教職員工、學生、外包服務人員等，要嚴格落實離津疫情防控措施，離津前須向學校報備，並提供48小時核酸檢測陰性證明和健康碼綠碼。重點涉疫區域內的高校要嚴格實施封閉管控。

已經離津的學生要主動向目的地社區、賓館報備，主動開展核酸檢測，自覺落實當地疫情防控措施。