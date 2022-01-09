快訊

不斷更新／林昶佐罷免案同意票破3萬8千票 領先不同意票

不斷更新／中二立委補選即時開票 林靜儀微幅領先顏寬恒

西安監管查到雞蛋未洗 網轟：做點百姓看得起的事吧

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
疫情下確保民生物資供應非常重要。新浪網
疫情下確保民生物資供應非常重要。新浪網

大陸陝西省西安市疫情才稍微趨緩，西安監管部門近日以環境混亂等理由，對大陸生鮮外送平台盒馬的西安分公司立案調查。由於在西安封城期間，盒馬持續營業送菜，大陸網友一致支持盒馬，痛批當局是在雞蛋裡挑骨頭，這場疫情成了照妖鏡，並呼籲當局「做點百姓看得起的事吧」。

西安市場監管局7日發布了8件在疫情期間的「典型違法違規案例」，其中，西安盒馬被指控在烘焙間的操作台上放有未經清洗的雞蛋、麵包與工作人員衣服混放等不符合規範的行為。

針對官方的調查，儘管盒馬於8日表示「積極接受整改要求，已全面整改，同時會繼續做好員工日常食安操作規範執行」，但當局這項監查作為已掀起網民強烈反彈。

微信號「桃花潭李白」就發文指，西安盒馬是疫情期間西安所有零售企業唯一始終平價保障、想方設法為老百姓送菜的平台。此次西安疫情，盒馬為全力保障平價供應，臨時調集周邊貨源。為保供應，還急招了六百個派送員。而它的價格呢，1.79元（人民幣，下同）一斤（0.5公斤）蘋果，9.9元一份肉。成千上萬的西安網友，在底下留言，那是疫情期間，他們為數不多買得起菜的地方。

文章說，疫情期間，從來沒有看到一件事情，網上有那麼整齊的認知。那麼一邊倒的，對一個受罰的商家鳴不平。以前說，槍桿子裡出政權，今天盒馬這事，讓人覺得，「菜籃子裡出真知」，老百姓心裡有桿秤啊。

至於有人可能會說，雞蛋沒清潔，就不能處罰嗎？有貢獻就能豁免嗎？文章說，「搞什麼腦子呢」，操作台擺放混亂，雞蛋沒清洗，需要和哄抬物價牟取暴利的混在一起公布示眾嗎？當場口頭警告，不能解決嗎？看不到上千員工，幾天幾夜睡地板保供應嗎？就沒再大點的事，就沒別的問題商家可查了？

更糟的是，就在有關部門檢查後，西安盒馬很多服務停止了，而且，就在盒馬被罰的那條新聞出來後幾小時，評論區就被屏蔽了。文章指，起先是嘲諷和罵的評論都刪掉了，只留些普通人講述疫情期間怎麼依靠盒馬吃上平價菜的內容，「可能是有人臉太疼，沒幾個小時，整個評論區就屏蔽了」。

但文章也說，老百姓不是傻子，也不是金魚啊。他們是有記憶的，他們也是有道德直覺的，他們心裡有樸素的恩義。誰在困境中幫他們解決問題，他們念著好呢。

文章認為，這次西安疫情，成了照妖鏡。買菜難、健康碼崩潰、危重病人死於疫情次生災害，看新聞、寫文章，熱切討論，說到底，真正關心，想要問責的，不是某個部門或某個具體的人，是這些錯誤行為背後所暴露的決策機制、執行機制。它們哪裡出問題了，哪裡加碼了，哪裡又錯位了。這樣的討論，才是有價值和意義的。

文章最後說，就像高新醫院孕婦流產事件，保安說，他在盡他的職責；接診的護士說，醫院就是這麼規定的；醫院說，它聽上頭的。所有人都在盡責聽話，但每一個環節都搞起了官僚主義。命令是死命令，幹活的人，都以免責為優先。怎會不出事？我們真正需要看清的，是為何會這樣，而不是草草的處罰幾個醫生護士收場。「只有知道災難是怎麼發生的，才能知道如何預防下一次。」

疫情 雞蛋

延伸閱讀

西安何時解封？ 官：繼續堅持一下

河南波及豫滬浙3地9市 恐蹈西安「一刀切」防疫覆轍

疫區返鄉腦出血…醫院不讓進 等40分鐘枉送命

西安盒馬遭調查 民眾聲援批監管雞蛋裡挑骨頭

相關新聞

西安監管查到雞蛋未洗 網轟：做點百姓看得起的事吧

大陸陝西省西安市疫情才稍微趨緩，西安監管部門近日以環境混亂等理由，對大陸生鮮外送平台盒馬的西安分公司立案調查。由於在西安...

中共20大前 習近平加緊控制防亂防變

2022年中國政局如何發展，國際關注。外媒常說，今年是凶險之年，因為中俄趁美國內政混亂、疏於外交，中俄可能分進合擊，中共...

港「洪門宴」政治危機 分析：新體制下權力北移

香港數十名高官和立法會議員日前參加一場出現確診者的港區人大代表生日會，引發政治危機。港媒分析，這折射出香港新體制下的「權...

香港新聞自由凋零 難以監督中國

世界不僅失去香港媒體自由，更失去監督中國的「窺孔」！隨著蘋果、立場新聞與眾新聞陸續關閉，香港獨立媒體的數量正快速減少。但香港特首林鄭月娥則堅持，香港仍有新聞自由，是「這些媒體自行選擇關閉」。然而，香港實際上逐漸惡化的媒體環境意味著，世界正失去看見中國的眼睛。

陸媒體人江雪「長安十日」被下架 胡錫進評論也遭刪除

中國大陸獨立媒體人江雪發表記錄西安封城的《長安十日》一文引發關注後，8日下午在大陸網路遭全面下架；大陸外圍官媒《環球時報...

孫亞夫：台海戰爭可能性是存在的 20大將提對台新決策

大陸海協會副會長孫亞夫接受央視旗下新媒體平台「看台海」專訪指，2021年台海形勢出現新一輪緊張，主要是兩方面，包括民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。