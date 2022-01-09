香港新聞自由凋零 難以監督中國

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

世界不僅失去香港媒體自由，更失去監督中國的「窺孔」！隨著蘋果、立場新聞與眾新聞陸續關閉，香港獨立媒體的數量正快速減少。但香港特首林鄭月娥則堅持，香港仍有新聞自由，是「這些媒體自行選擇關閉」。然而，香港實際上逐漸惡化的媒體環境意味著，世界正失去看見中國的眼睛。

新聞自由被摧毀

《路透社》報導，立場新聞被香港當局指控「陰謀出版煽動性出版物」，警方於12月29日突襲該媒體辦公室，並逮捕了七名有關人士。立場新聞主編說，無法確定記者撰寫的報導是否違反規定，並選擇關閉公司以保護其員工。

而香港眾新聞則於2日表示，於4日停止營運，因為香港傳媒生存環境惡化，「已經無法再毫無擔憂地達成理念，必須先確保所有人平安。」

《CNN》香港實施《國家安全法》的 18 個月以來，記者難以知道哪些內容能不觸犯法律，哪些內容又會讓他們身陷牢獄之災。香港中文大學前新聞學教授徐洛文也表示，「因為政府對非法、煽動性的定義相當模糊，製造了自我審查和恐懼的氣氛。」

法治最重要

針對眾新聞與立場新聞關閉與《國家安全法》有關的指控，林鄭月娥則反駁香港新聞自由面臨崩潰的說法，更表示「這些媒體是自行選擇關閉」。她指出，「沒有什麼比香港的法治更重要，記者與媒體機構必須尊重與遵守法律。」

儘管林鄭月娥堅持香港仍有新聞自由，但除了大型的國際媒體，如CNN、彭博社等，在香港仍有新聞編輯室外，當地獨立媒體寥寥可數，且數量還不停在減少。其他大型媒體背後的金主則多與中國有關，如香港最大的英文報紙《南華早報》就歸科技公司阿里巴巴所有。

監督中國力量正消失

常駐紐西蘭的香港政治評論員約瑟夫說，「任何獨立媒體遲早會成為政府攻擊的對象。」香港記者協會主席、同時也是立場新聞前編輯陳榮生對此表示同意。他說，「一旦媒體獲得太多關注或資源，就可能成為下一個打壓的對象」、「寒蟬效應將嚴重影響媒體管理的決策。」

但香港相對於中國嚴格的審查制度，已經是相對自由的區域，也成為世界進入該國的門戶。專家指出，香港本地獨立媒體逐漸凋零也意味著，世界新聞界也逐漸失去對中國的監督。徐洛文，「世界不僅失去對香港的洞察力，還有對中國正在發生的事情的洞察力。」

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