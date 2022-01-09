孫亞夫：台海戰爭可能性是存在的 20大將提對台新決策

大陸海協會副會長孫亞夫接受央視旗下新媒體平台「看台海」專訪指，2021年台海形勢出現新一輪緊張，主要是兩方面，包括民進黨推動「台獨」活動有新做法，產生新危害；美國方面，繼續利用台灣問題對大陸進行挑釁逼迫。他還說，越往後形勢越複雜，「戰爭的可能性是存在的」，談判的可能性也是存在的，和統談判如果破裂，那還得「武統」。他並指，中共二十大會提出未來五年對台工作指導思想，做出新決策部署，對台海形勢產生積極影響。

孫亞夫表示，蔡英文在正式講話中，公然聲稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，提出「新兩國論」，這比李登輝有過之而無不及。她使用「中華民國台灣」的稱呼，有可能就是要用「中華民國台灣」來「正名」，這是追求正名的一種嘗試，如果將中華民國台灣「法律化」，那就是搞「台灣法理獨立」，就是真正的兵凶戰危了。

在美國方面，孫亞夫說，2021年初拜登政府剛上台，把中國大陸當作美國最嚴峻的或說最有實力挑戰美國的戰略競爭對手，繼續利用台灣問題對中方進行挑釁、逼迫。川普做的事拜登政府繼續做，此外還有一些新動作，包括糾集盟友，形成一個同盟，目前這個布局基本完成了，來勢洶洶；採取一些做法來試探和蠶食中方的底線、動武的底線，「就是我做到這個程度，你到底會不會動武」，比如用美國軍用飛機運載美議員到台灣，說是行政事務，實際上是一個試探行動；全面武裝台灣，大量向台灣出售武器，訓練台灣軍隊，幫助台灣進行所謂自衛的部署。

但他認為，大陸頂住了美國在經濟、科技、金融等方面的壓力，而且還發展得挺好，讓美國感覺到用極限施壓的手段迫使中國退讓是不可能的。鬥爭是艱苦的，但大陸穩住了、鞏固了自己的陣地，而且打住了美國的攻勢。

孫亞夫表示，大陸遏制台獨、反制台獨行徑是全方位的。第一，立足於自己的發展，繼續壯大大陸的力量，這就可使得大陸遏制台獨勢力，不至於發動台獨重大事變，挑起台海戰爭；同時也能夠迫使美國感到現在還不敢放台獨出籠，挑起台海戰爭。第二，習拜視訊會晤時，挑明了大陸的態度。第三，大陸採取了一些實際有力的措施，包括公布台獨頑固分子名單並「懲辦了個別台獨頑固分子的金主」，以及軍機在台灣周邊海域巡航。第四，中尼復交，進一步打擊了民進黨氣焰，縮小了它的對外活動空間。

怎麼理解和統和武統？孫亞夫說，不要把和平統一與武力統一割裂開來、對立起來，因為和統、武統都是對台方略的兩種考慮、兩種選擇。最好是和統，但不能承諾放棄使用武力，而且要實實在在地做好武力解決問題、武力統一的準備，而且大陸也確實一直都在做。

他表示，「越往後形勢越複雜，戰爭的可能性是存在的，談判的可能性也是存在的，和統談判如果破裂，那還得武統」。最重要是思想上還是爭取最好的前途，但要做最壞的打算，一定要不斷地發展自己、壯大自己，這樣就能立於不敗之地。

至於2022年台海前景，孫亞夫認為，台海形勢的基本格局還不至於發生根本性的變化。基本格局力量對比，在這段時間裡，會繼續發生對大陸有利的變化，就是大陸綜合能力越來越接近美國，而且越來越超越台灣，但還沒有達到整個改變台海力量對比的狀態。

他並指，中共今年要召開二十大，「二十大會提出未來五年對台工作的指導思想，做出新的決策部署，也有可能會提出一些新的主張，這會對推動對台工作、對台海形勢產生積極影響」。

提到九二共識，孫亞夫表示，民進黨說九二共識這一頁已經翻過去了，但他覺得它是翻不過去的。第一，台灣是中國的一部分，大陸和台灣同屬一個中國，這是兩岸關係的性質和現狀，它怎麼翻得過去呢？第二，一個中國原則和九二共識是兩岸關係發展的基礎，這也翻不過去。第三，九二共識是兩岸關係穩定和發展的定海神針，這也是翻不過去的，是不可能的。

孫亞夫說，九二共識是1992年達成的。「國民黨有堅持一個中國的立場，同時對一個中國政治含義的理解與我們（大陸）不同」。在這個情況下怎麼達成共識呢？實際上就要「求同存異」。同就是雙方都表達了堅持一個中國原則、追求國家統一的態度，在這個同的基礎上，去解決對一個中國政治含義看法的異，這就是求同存異。就是要有同，而且同要大於異，沒有同也不存在「存異」了。國民黨現在還表示它認同九二共識，那就要堅持一個中國原則。這是很重要的。