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澳門控人員赴台申請無法獲批 陸委會：其違反換文規定

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會。圖／報系資料庫
陸委會。圖／報系資料庫

陸委會早前發表年度「澳門情勢研析」報告，引發澳門政府不滿批評，並指在台辦事處人員證件續期和新輪換人員的赴台申請卻無法獲批，在台辦事處不得不暫停運作。陸委會表示，是澳門政府違反2011年雙方換文內容。對於澳府不符事實的指控，陸委會無法認同。

陸委會表示，陸委會每年定期提出的澳門移交周年情勢觀察報告，是根基於客觀事件、國際評價，及綜合媒體評論，持平地陳述澳門過去一年各方面發展，相關方面無須過度反應。

陸委會指出，長期以來，台灣均秉持互惠原則，以民生福祉為念，戮力推動台澳關係，並竭盡心力協助澳門在台辦事處運作，且從未要求其人員赴任須簽署任何附加條件。但2019年1月起澳府對我派駐澳門辦事處人員設置不合理的政治要求，阻擾人員正常輪調及駐處運作，違反2011年雙方換文內容。

陸委會重申，儘管外在形勢險峻，我駐澳門辦事處仍會堅守崗位，備妥各項因應方案，努力為民眾提供服務。

澳門政府表示，澳門特區政府始終依法處理台灣在澳辦事處人員有關證件的審批辦理工作，然而，特區政府在台辦事處人員的證件續期和新輪換人員的赴台申請卻一直無法獲批，在台辦事處於2021年6月19日起不得不暫停運作。

特區政府仍繼續透過澳門旅遊局設立的24小時熱線為澳台兩地居民提供服務及處理求助個案。

澳門 陸委會

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