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青海記錄「地震光」瞬閃猶如導彈擊中 唐山大地震曾出現

聯合新聞網 / 文．陳進安
突然，巨大的光頭在原本漆黑的遠處出現。擷自影片
突然，巨大的光頭在原本漆黑的遠處出現。擷自影片

青海海北州門源縣今日（8日）凌晨發生6.9級地震，期間，有網民透過自家閉路電視拍攝到「地震光」。

片段顯示，巨大的光頭突然在原本漆黑的遠處出現，乍眼一看猶如被導彈撃中般，十分耀眼。事件引起網民熱議，不少人都表示從沒見過如此景象，「什麼意思？地震難道是人為？」、「青海人表示太嚇人了」、「地光現象。有部講唐山大地震的老電影，名字就叫《藍光閃過之後》」。

影片原本只顯示漆黑晚上。（影片截圖）
影片原本只顯示漆黑晚上。（影片截圖）

據了解，地震光（Earthquake Light）又稱地光，是在地震發生時，受震動波及之區域上空所出現的光，為肉眼可看見的一種自然現象。當岩層運動而出現斷裂，岩石間劇烈摩擦產生電能，產生巨大的熱量使土壤中的水集急劇蒸發，分解出氫、氧等兩種氣體，電荷放電點燃了氣體就會產生強烈的耀光，故地震前人們便常常看到藍光閃過。

1976年7月28日凌晨，河北唐山發生7.8級強烈地震，百年工業城市瞬間被夷為平地。這場災難造成24.2萬人遇難，16.4萬人重傷。（視覺中國）

這種情況是自古就有記載，如1652年的安徽霍山縣地震，史載地震過後「紅光滿地」，1668年的郯城大地震也有地光出現，1804年的湖南沅陵地震，有人發現「紅光如匹練，自西向東，沒於地」。而正如上述網民所言，1976年發生的河北唐山大地震，據指亦曾出現地光，電影《藍光閃過之後》中，就有藍光閃過地震發生的鏡頭。不過也有目擊者表示，在唐山地震發生時看到了紅光。

中國地震台網測定，是次青海地震於1時45分發生，震源深度10公里，震央距門源縣54公里，距西寧市136公里，其後還發生多次餘震，遠至西安、蘭州和銀川等地都有網民表示感到震動。從網上片段所見，地震持續約20秒，當地建築物強烈搖晃，有民眾摸黑走到街上暫避。青海省地震局已派工作隊趕往現場。

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文章授權轉載自《香港01》

地震 電影 建築 導彈

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