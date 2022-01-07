北韓無法參加冬奧 北京：充分理解

北韓奧委會和體育文化部5日致函北京冬奧主辦組織，表示由於「敵對勢力的舉動」和「新冠疫情」，將不會參加下個月的北京冬季奧運。大陸外交部發言人汪文斌今日表示，中方對此充分理解。

汪文斌在今日的例行記者會上表示，中朝是山水相連的近鄰，兩國之間有著傳統友好合作關係，中方籌辦北京冬奧會以來，朝方始終予以積極支援，大陸對朝方1月5日重申支持和聲援中國大陸舉辦一屆隆重精彩的奧運盛會表示感謝。

汪文斌說，這次朝方由於一些特殊原因無法參加北京冬奧會，中方表示充分理解，中方願同朝方繼續加強包括體育在內的各領域交流合作，推動中朝傳統友好合作關係與時俱進，不斷取得新的更大發展。

汪文斌也稱，現在距離北京冬奧會開幕還有不到一個月的時間，中國已經做好了準備。北京冬奧會籌辦工作的出色高效有目共睹，疫情防控工作的嚴謹科學有口皆碑。在各方的共同努力下，有信心、有決心為世界奉獻一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。

朝鮮中央通訊社報導，北韓官方在信中表示「由於敵對勢力的舉動和全球疫情的傳播，我們無法參加奧運會，但我們將全力支持中國同志舉辦一場精彩奧運會」。

北韓當局在信中稱，「美國及其勢力越來越針對中國採取惡劣行動，意在阻止奧運會成功開幕」，並補充說「堅決反對並拒絕，這是對國際奧林匹克憲章精神的侮辱以及玷污中國國際形象的卑鄙行為」，信中還讚揚中國大陸領導人習近平為主辦此次活動所做的努力。