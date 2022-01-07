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美日2+2會談涉及台灣、釣魚台 北京提嚴正交涉

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀6日透過視訊，與日本外務大臣林芳正、防衛大臣岸信夫舉行美日2+2會談。美聯社
美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀6日透過視訊，與日本外務大臣林芳正、防衛大臣岸信夫舉行美日2+2會談。美聯社

美日外長與防長6日召開2+2會談，雙方會後發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題，並重申釣魚台適用於美日安保條約。大陸駐日本使館發言人指出，此舉干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

大陸駐日本使館發言人表示，台灣、新疆、香港等事務純屬中國內政，涉及中國主權和領土完整，不容任何外部干涉，不容外人肆意染指。對於任何危害中國主權、干涉中國內政、損害中方利益的惡劣行徑，大陸都將堅決有力回擊。

發言人強調，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土。中方在涉海問題上的立場是一貫的、明確的，將堅定維護領土主權和海洋權益，同時致力於通過對話協商解決分歧，維護有關海域和平穩定。

發言人並稱，日美同盟作為雙邊安排，應該真正管好自己的事，而不是總想著針對第三方，更不應損害第三方利益。中方嚴肅敦促日方停止利用雙多邊場合炒作涉華議題，不要為中日關係發展製造新的問題。

美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀6日與日本外務大臣林芳正、防衛大臣岸信夫透過視訊方式，召開美日2+2安全諮商會談。

會談後的聲明特別點名北京在台灣海峽、東海、南海、新疆與香港等地的問題作為，包括強調台海和平與穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。美方重申會堅定與日本站在一起，反對任何單方面試圖改變現狀、破壞日本對釣魚台管理的行徑。他們重申，釣魚台適用於美日安保條約。

日本 釣魚台 香港

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