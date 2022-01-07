一人感染全棟帶走！中國西安疫情嚴峻，「社會面清零」是什麼？

「對中國西安人來說，2022年初看起來和2020年差不多，只是更糟…」CNN報導強調。西安不僅全面封城，更採取一人感染全棟帶走的「社會面清零」隔離政策。時隔武漢封城的兩年後，中國再祭出嚴格的防疫政策，而真的奏效了嗎？

從2021年12月中旬開始，中國陝西省西安市這波染疫人數突破1000人大關。為此，當地嚴格執行封城，全城1300萬人口無法出門。截至1月4日為止，已進入封城的第13天。

然而，突如其來的封城等嚴格防疫政策，也引發民怨和社會恐慌。

封城近兩週的時間，居民的糧食物資都已見底，當地政府物資配送混亂。不只當地人幾乎斷糧，連從外地到西安工作、租屋者等人，甚至沒有管道可以採購食物。

這不禁人想起兩年前、共有1100萬人封城的武漢，直指當前的西安是「武漢再現」。當時身為「新冠肺炎吹哨者」李文亮的貼文，在中國社群中再度得到迴響與討論。

「社會面清零」是什麼？ 一人感染，全棟帶走

先前，中國社群流傳名為《2022年1月1日市疫情防控指揮部視頻調度會議精神》的內部文件，提到「西安市疫情防控工作已進入全面決戰時刻，元月4日必須實現社會面清零的目標」。

隨即，社群開始出現相關關鍵字熱搜，包含「#4号清零」、「#西安4号清零」以及「#社會面清零」。但過沒多久這份文件就被刪除，未有官方解釋。

1月4日下午16：43，中國中央電視台與《新華網》才以相關報導，詳解何謂「社會面清零」，解除了民眾的不安與疑惑。

而「社會面清零」，與大眾以往所認知的「清零」政策極為不同。

當地政府要求以只要社區中有一人感染，社區所有居民都要被帶到郊區隔離。也就是，在西安各個非隔離區的社區內進行核酸檢測，不再篩出確診病例後，才算是達到「社會面清零」。

這便是網友所描述的「一人感染全棟帶走」。根據某社區業主在微信群的聊天記錄透露，現在的西安，如果發現一例確診病例，整棟樓的住戶全部大巴車拉走隔離，這樣就實現了社區清零。

此外，1月2日，西安疫情防控新聞發布會指出，將針對病例集中社區和城中村採取「敲門行動」。換句話說，就是了解每戶人數，確保篩檢不會漏掉每一戶的每一個人。

如果發現一例確診病例，整棟樓的住戶全部大巴車拉走隔離，僅情境配圖，池孟諭攝。圖／如果發現一例確診病例，整棟樓的住戶全部大巴車拉走隔離，僅情境配圖，池孟諭攝。

當地政府為什麼要大動作異地隔離？

但令人不解的是，為什麼當地政府要如此大動作採取異地隔離？

且有許多隔離民眾指出，隔離的住宿環境既沒有暖氣，床鋪上都是灰塵，甚至防疫更缺乏管理導致隔離者群聚，身處在交叉感染的風險之中。

截至1月4日，西安累積確診者已超過1600人。且從12月底以來超過一週連續出現破百例確診人數，但在1月2日卻下降至雙位數。這也引發外界討論，是防疫政策奏效呢？還是將感染者移往他地，好讓感染病例的帳面數字能夠逐步減少？

CNN報導也指出，不論是西安實施全面封城、或是「社會面清零」等防疫政策，都引來民眾對當地政府的憤怒和沮喪的情緒。

甚至，有居民不顧封城禁令，在零下氣溫冬泳、走水路和騎單車等方式，逃離西安，只因為他們「付不起留下的代價」。

這都突顯目前中國依賴大規模檢測、廣泛隔離（非）感染者，以及迅速全面封城的防疫劇本，儘管目標明確，但或許執行的手段和方式不夠細膩，有待商榷。

1300萬的西安居民，宛如被困在無限的封鎖循環之中。現階段而言，當地政府所實施的清零政策，似乎已將大眾的耐心推向了極限。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.1.4《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）