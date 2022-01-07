多名香港官員接觸到Omicron確診者遭隔離 公開道歉
香港全國人大代表洪為民3日舉辦生日聚會，超過30名香港政府官員與立法會議員出席。這場生日聚會事後爆出有一名初步確診者，民政事務局局長徐英偉因而被送檢隔離，洪為民也為事件發文致歉。
洪為民3日晚間在灣仔一家餐廳舉行生日派對，有百人出席，當中有至少10名港府高官和19名立法會議員，另一名與會者其後證實感染Omicron。
事發後，港府昨日安排曾與會的民政事務局局長徐英偉、發展局政治助理馮英倫到竹篙灣檢疫中接受隔離檢疫。
香港特首林鄭月娥昨天對此表示，「特別失望」。她說，經調查，確診者於當晚9時半才到場，而此前已有8名官員離開，並非密切接觸者；徐英偉則沒有提早離開，因此被列為密切接觸者，已被安排送往檢病中心進行檢疫隔離。
香港入境事務處處長區嘉宏7日上午證實也曾出席這場生日派對，他為此致歉，並稱會全力配合衞生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。
此外，立法會議員何君堯參加生日派對後2天，曾前往深圳與大陸國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍會面。不過，在與夏寶龍會面前，何君堯等全體香港立法議員均先後於4日、5日接受病毒檢測，結果都是陰性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言