多名香港官員接觸到Omicron確診者遭隔離 公開道歉

香港全國人大代表洪為民3日舉辦生日聚會，超過30名香港政府官員與立法會議員出席。這場生日聚會事後爆出有一名初步確診者，民政事務局局長徐英偉因而被送檢隔離，洪為民也為事件發文致歉。

洪為民3日晚間在灣仔一家餐廳舉行生日派對，有百人出席，當中有至少10名港府高官和19名立法會議員，另一名與會者其後證實感染Omicron。

事發後，港府昨日安排曾與會的民政事務局局長徐英偉、發展局政治助理馮英倫到竹篙灣檢疫中接受隔離檢疫。

香港特首林鄭月娥昨天對此表示，「特別失望」。她說，經調查，確診者於當晚9時半才到場，而此前已有8名官員離開，並非密切接觸者；徐英偉則沒有提早離開，因此被列為密切接觸者，已被安排送往檢病中心進行檢疫隔離。

香港入境事務處處長區嘉宏7日上午證實也曾出席這場生日派對，他為此致歉，並稱會全力配合衞生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。

此外，立法會議員何君堯參加生日派對後2天，曾前往深圳與大陸國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍會面。不過，在與夏寶龍會面前，何君堯等全體香港立法議員均先後於4日、5日接受病毒檢測，結果都是陰性。