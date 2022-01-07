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港媒：香港立法會前議員陳淑莊來台定居

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
公民黨前立法會議員陳淑莊（中）。（中通社資料照）
公民黨前立法會議員陳淑莊（中）。（中通社資料照）

據星島日報報導，香港立法會前議員陳淑莊已於去年中離開香港，來台定居。現年49歲的陳淑莊是大律師，曾是公民黨成員，2008年與時任公民黨黨魁余若薇等人當選立法會議員，是泛民主派的重要人物之一。

在「港版國安法」實施後，陳淑莊在2020年9月宣布退出公民黨。2019年6月，陳淑莊因為「占中案」被法庭判處入獄8個月，但法官考慮到她接受腦部手術後的身體狀況，處以緩刑2年。

報導稱，陳淑莊去年中離開土生土長的香港，飛往台灣居住，而一直相依為命的母親因不肯離港，未有與陳淑莊同行，不過陳淑莊有委託親友代為照顧年老母親。

「港版國安法」實施後，公民黨大部分重要成員已退黨，其中楊岳橋因為涉嫌觸犯「港版國安法」而被拘捕並收押至今，郭榮鏗與家人移居加拿大，其餘人則在香港低調生活。

港版國安法 香港 立法會

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