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中國大陸將派和平特使 實現「非洲之角」和平

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國務委員兼外長王毅會見肯亞總統肯雅塔。（取自大陸外交部網站）
大陸國務委員兼外長王毅會見肯亞總統肯雅塔。（取自大陸外交部網站）

大陸國務委員兼外長王毅表示，中國大陸將任命一名特使以促進動盪的「非洲之角」實現和平，並希望將在非洲大陸的重點從基礎設施轉移到貿易。

據大陸外交部網站消息，王毅在肯亞訪問時發表了上述言論。王毅表示，非洲之角地理位置獨特、發展潛力巨大，但近年來熱點地區持續升溫，地區衝突不斷，時而爆發衝突對抗，這種現象不能持續下去了。

「非洲之角」位於非洲東北部，包括吉布地、衣索比亞、厄利垂亞、索馬利亞和索馬利蘭等國。2020年，在新冠疫情之下，衣索比亞中央政府與提格雷地方政府因為國家權力分配、民族矛盾等方面的分歧爆發內戰。

王毅指出，為支持非洲之角實現長遠和平繁榮，中國大陸將任命外交部非洲之角事務特使，為這一目標提供必要支持。

他表示，非洲之角各國應決定自己的命運，並召開一次和平會議。該地區的另一場重大戰爭發生在索馬利亞，伊斯蘭武裝組織青年黨正在與西方支持的政府軍作戰。

王毅此次出訪還訪問厄利垂亞，厄利垂亞與提格雷北部地方接壤。這場衝突已經造成數千人死亡、數十萬人背井離鄉、並導致饑荒問題蔓延。

非洲 王毅 厄利垂亞

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