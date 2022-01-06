北京將任命一名非洲之角事務特使

（德國之聲中文網）中國國務委員兼外交部長王毅周四（1月6日）訪問肯尼亞發表講話時透露，中國將任命一名非洲之角事務特使，以支持應對安全挑戰的努力。他還表示，已建議該地區各國舉行和談。

肯尼亞一直積極參與外交努力，以制止忠於提格雷人民解放陣線（TPLF）的武裝與總理阿比·艾哈邁德（ Abiy Ahmed ）為首的埃塞俄比亞政府軍之間2020年11 月爆發的內戰。

王毅在與肯尼亞外長一同出席記者會時表示，非洲之角地理位置獨特、發展潛力巨大，但近年來熱點地區持續升溫，地區沖突不斷，時而爆發沖突對抗，這種現象再也不能持續下去了。為支持非洲之角實現長遠和平繁榮，中國將任命外交部非洲之角事務特使，為這一目標提供必要支持。

中國在非洲之角的利益包括其在吉布提的大型海軍基地。吉布提是一個扼守全球重要海上航道的小國，並向依賴吉布提港口通商的內陸國家埃塞俄比亞提供了大量貸款。

該地區同時受到南蘇丹不穩定的威脅。中國在南蘇丹有巨額石油投資。此外，索馬裡伊斯蘭激進武裝勢力頻繁進入鄰國肯尼亞，血腥襲擊該國平民。中國在肯尼亞也有大筆投資。

在肯尼亞，王毅駁斥了關於中國政府通過向非洲國家提供大量貸款而使其陷入債務陷阱的說法，表示"中國沒有讓非洲陷入債務陷阱"，中國對非洲的大量貸款是"互惠互利的"，而不是一種獲取外交和商業利益的策略。

到訪肯尼亞之前，王毅訪問了厄立特裡亞。厄立特裡亞與埃塞俄比亞北部的提格雷地區接壤。作為阿比·艾哈邁德政府的盟友、提格雷民族解放陣線的對敵，該國卷入了那裡的沖突。

王毅在蒙巴薩港與肯尼亞外長舉行的新聞發布會上說，非洲之角國家應將地區命運掌握在自己手中， "我們建議地區國家舉行非洲之角和平會議"。

王毅對厄立特裡亞、肯尼亞和科摩羅的訪問在時間上緊接美國國務卿布林肯去年11月的非洲之行。布林肯出訪的部分目的是為抵消中國在非洲大陸日益增長的影響。而美國非洲之角特使費爾特曼 (Jeffrey Feltman)亦將再度訪問埃塞俄比亞，預定周四抵達亞的斯亞貝巴。

美國國務院表示，即將卸任的費爾特曼將再度嘗試推動交戰各方坐到談判桌前來，結束武裝沖突。

外界原本擔憂叛亂分子會向亞的斯亞貝巴推進，但目前已退回其在提格雷的據點。政府方面表示，軍方不會追剿他們。

在費爾特曼此次來訪的不久前，美國鑑於埃塞俄比亞因戰爭導致的人權問題，正式取消給予該國的最惠國貿易待遇，激怒了這個長期盟友。

由於厄立特裡亞涉入埃塞俄比亞沖突，華盛頓去年對厄立特裡亞實施制裁。相關沖突導致數千人喪生和人道主義嚴重危機。華盛頓要求阿斯馬拉從埃塞俄比亞飽受戰爭蹂躪的提格雷撤軍，兩國軍隊均被控犯有強奸和屠殺平民罪行。

王毅周三在訪問厄立特裡亞時表示，反對單邊制裁厄立特裡亞，反對他國"以民主和人權為借口"干涉別國事務。

（法新社、路透社 ）

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