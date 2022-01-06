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央行看聯準會會議紀錄 「這點」比升息還可怕

中共舉行政治局常委會議 強調與習核心保持一致

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共總書記習近平。圖／新華社
中共總書記習近平。圖／新華社

中共中央政治局常務委員會今（6日）召開會議。會議強調，治理好擁有9500萬黨員的中共、擁有14億多人口的中國大陸，必須堅持中共的全面領導，「特別是黨中央集中統一領導」，並強調，要以實際行動迎接中共二十大的「勝利」召開。

據新華社報導，中共中央政治局常務委員會1月6日全天召開會議，聽取大陸全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作匯報，聽取中央書記處工作報告。中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。

會議表示，中共十八大以來，中共黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，根本原因就在於「堅持黨的領導不動搖，堅持黨中央權威和集中統一領導不動搖」。

會議認為，今年是進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要一年，中共將召開二十大。要全面貫徹中共十九大和十九屆歷次全會精神，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，深入學習領會「兩個確立」的決定性意義，「始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致」。

中共 習近平

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