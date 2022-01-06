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香港Omicron疫情再添5例 多名官員議員須隔離

中央社 / 香港6日電
Omicron疫情持續在香港社區爆發，今天新增本土確診5例。圖／香港中通社
Omicron疫情持續在香港社區爆發，今天新增本土確診5例。圖／香港中通社

Omicron疫情持續在香港社區爆發，今天新增本土確診5例。本地最新染疫的一個生日派對群組中，涉及警務處處長蕭澤頤等多名政府高層官員與立法會議員，必須隔離檢疫。

最新消息指出，多名立法會議員、政府高層官員3日晚間曾參加一個生日派對，一名與會者其後證實染疫，這些議員下午已被送到隔離檢疫中心。

出席的政府高層官員有民政事務局局長徐英偉、警務處處長蕭澤頤、海關前關長鄧以海等。星島日報引述消息指他們也要接受隔離檢疫。

衛生官員今天公布，本地新增33例COVID-19確診病例，其中28例為境外移入，其餘5例本土與早前確診的Omicron病例有關。

據公布，新增的5例本土確診涉及天后歌頓道陸田園餐廳小廚的感染群組。

Omicron上週開始在本地爆發，至今已有3個群組傳播鏈，一個是上述的陸田園餐廳，一個是九龍又一城望月樓酒家，另一個是維多利亞公園跳舞群，3個群組都與國泰航空空服員有關。

國泰多名空服員此前違反居家檢疫禁令，擅自外出用餐，結果傳播給家人及其他市民。

連同今天，過去兩週本地至少有14例Omicron本土確診，累計呈陽性的COVID-19共有1萬2799例。

Omicron 空服員

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