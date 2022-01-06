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台基金助立陶宛 汪文斌：金錢外交變不了台獨覆滅大勢

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。圖／取自中新網
大陸外交部發言人汪文斌。圖／取自中新網

台灣將設立2億美元投資基金，幫助中東歐國家抗衡「中國壓力」。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，「金錢外交」改變不了「台獨」勢力覆滅的大勢。

我駐立陶宛代表黃鈞耀透露，國發會將設立2億美元的「中東歐投資基金」投資立陶宛產業。雖然國發基金聲稱，該投資不限立陶宛，但外界多認為這是為了協助立陶宛等中東歐國家抵抗來自中國大陸的政經壓力。

對此，汪文斌6日下午在外交部例行記者會上回應相關提問時指出，美國反覆拿涉疆謠言造謠生事，強迫跨國企業選邊站隊才是真正的脅迫外交。而立陶宛涉台問題是非曲直十分清楚。美方一再為立方製造「一中一台」的錯誤言行幫腔，試圖拼湊縱容「台獨」勢力的小圈子，進一步暴露美方「以台制華」的圖謀，只會破壞美國自身國際形象，最終將搬起石頭砸自己的腳。

汪文斌最後也正告民進黨政府，「『金錢外交』改變不了『台獨』勢力覆滅的大勢，『挾洋謀獨』只能是死路一條。」

立陶宛 中東 台獨

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