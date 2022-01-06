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我駐立陶宛代表處名字爭議 陸外交部：挾洋謀獨只能是死路一條
繼前一日表示，立陶宛允許我以「台灣」之名在該國設立代表處是個錯誤後，立陶宛總統諾賽達當地時間5日又在推特發文稱，「我一直以來都支持促進立陶宛與『台北』的經濟紐帶，以及雙方互設非外交的貿易辦事處。」
諾賽達並強調，立陶宛是一個主權國家，尊重國際承諾，且有權和世界上其他國家與地區建立聯繫。
不過，諾賽達近期相關談話已在立陶宛政壇引發不小的爭議。諾賽達表示，立陶宛政府允許我以「台灣」之名設立代表處一事，他事先並不知情。
但根據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛外長Gabrielius Landsbergis隨後於5日反駁稱，在開設「台灣駐立陶宛代表處」之前，他與諾賽達協商了所有的步驟。
值得關注的是，諾賽達在最新推文中稱我為「台北」而非「台灣」。
對於我駐立陶宛代表黃鈞耀透露，國發會將設立2億美元的「中東歐投資基金」投資立陶宛產業。大陸外交部發言人汪文斌6日下午在例行記者會中回應稱，台灣的「金錢外交」改變不了「台獨」勢力覆滅的大勢。他還說，「挾洋『謀獨』只能是死路一條」。
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