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民調：40%港人不快樂 但預期社會改善比率升

中央社 / 香港6日電

一項調查顯示，港人對2021年感到生活不快樂的比率達到40%，但整體來說，港人對生活的快樂感、對香港發展的滿意率和預期社會整體發展改善方面，正面程度都有顯著改善。

香港民意研究計畫日前公布有關調查，調查於去年12月中進行，共訪問了1017人。

調查顯示，巿民對香港去年發展不滿比率為52%，下降20個百分點；滿意比率為26%，上升17個百分點。香港民研指出，這種情況相比過去兩年有明顯改善。

在個人感受上，有40%受訪者表示過去一年活得不快樂，下降19%；29%受訪者指過去一年活得快樂，上升16個百分點。

展望未來，40%受訪者預期來年香港的整體發展會改善，上升7個百分點；認為會惡化的占29%，下降11個百分點。預期改善的比率同樣較前年大幅上升，並創下2016年以來新高。

個人發展方面，42%預計個人發展將較前年為佳，上升11個百分點；15%認為會較差，下降9個百分點。

近3年來，香港社會動盪不安，先是2019年出現「反送中」運動，2020年至今又受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊。

其後香港實施國安法，大批泛民主派人士被指涉嫌違法而被捕。此外，北京方面為落實「愛國者治港」方針，改變立法會的選舉制度，令泛民人士無法入閘參選。

香港政局的變化令大批中產市民移民，尤其是「反送中」支持者。

反送中

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