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面授機宜？ 港澳辦主任在深圳會晤新任香港立會議員

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國務院港澳辦主任夏寶龍。（取自港澳辦官網）
大陸國務院港澳辦主任夏寶龍。（取自港澳辦官網）

大陸港澳辦主任夏寶龍5日在深圳，與約20名新任香港立法會議員會面。香港立法會議員廖長江說，夏寶龍強調在行政主導下，香港立法及行政機關是互相制衡和配合關係，但「重在配合」，他並要求香港立法會「回歸本位」。這是香港新立法會選出後，大陸官方直接「指導」新一屆議員，並強調絕不能照搬西方那一套。

據香港《明報》報導，廖長江指出，夏寶龍強調立法會應把握其憲制地位，議員在立法會的言行要遵守基本的政治規矩，立法會是行政主導體制下的立法機關，與行政機關互相制衡及配合。

立法會主席梁君彥則說，夏寶龍認為回歸後的立法會日益偏離憲制地位，成為反中亂港策源地，公然在議會挑戰大陸《憲法》及香港《基本法》，「為非作歹」。立法會接下來的任務是回歸本位，切實發揮在一國兩制實踐及香港治理的應有作用，當務之急是聚焦發展經濟、改善民生。

夏寶龍強調，中共中央是真心實意在香港搞民主，但民主需符合香港實際情況，絕不能照搬西方一套。

民建聯主席李慧瓊透露，夏寶龍要求新一屆議員應展示的新面貌，並提出五點希望，包括做立場堅定的愛國者；做行政主導體制的維護者，對政府做出善意、誠懇的批評，並不是做橡皮圖章；做真正的民意代言人；不斷提升參政議政能力，增強政治敏銳性；以及不斷提高立法會的效率及戰鬥力。

這是大陸官員首次接見新上任的香港立法會議員。梁君彥在回答關於大陸官員首次與新上任議員的意義問題時說，中共中央落實全面管治權，立法會作為地區議會，中共中央的主要負責官員對他們提出合適的期望及指導。至於會上是否有提及3月舉行的特首選舉，梁君彥回答，只談及立法會事務。

本屆立法會唯一一名非建制派議員狄志遠並沒有參與此次會面，但他認為，大陸官員與香港立法會議員交流是好事，希望日後可增加交流，包括議員北上或大陸官員赴港交流，希望大陸官員日後也能多與不同光譜、更廣泛的民間團體等見面。

大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，本次安排是中共中央對新選舉制度產生的香港立法會表示支持和期望，並說在上述情況下的制衡是有建設性的制衡，以及幫助香港特區政府做好工作和避免失誤的可能性，而不是為反對而反對，或挑戰香港政治體制而作出的反對。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛則認為，大陸官員在立法會首次大會召開前下達指令，顯示議員要聽話，「跟中共中央走」。

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